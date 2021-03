Podle informací ČTK měli někteří projíždějící s testem v češtině problém a polští policisté je přes hranice nepustili. Situace by se měla vyjasnit během dne.

Cestující přijíždějící do Polska z České republiky a Slovenska čeká ode dneška karanténa, nebudou-li mít negativní test na covid-19 starší nejvýše 48 hodin nebo očkování dvěma dávkami vakcíny proti covidu-19. Jde o jedno ze zostřených opatření, která si vynutil prudký nárůst nových případů nákazy koronavirem v Polsku i situace v České republice, kde se virus nekontrolovaně šíří. Z opatření platí výjimky například pro pendlery nebo mezinárodní kamionovou dopravu.

Polští pendleři jezdí do Česka například do závodu automobilky Škoda v Kvasinách nebo do dolů OKD. Češi mířili do Polska donedávna za nákupy nebo do lyžařských středisek. Pro pobyt kratší než 12 hodin testy ani očkování nepotřebovali.

Místostarosta Náchoda Jan Čtvrtečka (ČSSD) v týdnu řekl, že v případě zavedení kontrol na hranic bude policie kamiony zastavovat ještě před vjezdem do města. Náchod tak chce zabránit tomu, aby město zahltily kamiony. Denně přes hraniční přechod Náchod - Kudowa Slone přejedou odhadem tisíce kamionů a osobních aut.