Česká Skalice - Příští rok si lidé připomenou 200 let od narození Boženy Němcové. Kulaté výročí připomene i Muzeum Boženy Němcové v České Skalici, ale už bez svého dlouholetého člena - Milana Horkého.

TO JE KRÁLOVNA JIŘINKOVÝCH SLAVNOSTÍ, vyhlašuje Milan Horký. | Foto: Hynek Šnajdar

Ten se po dvaceti letech ve vedení instituce rozhodl skončit. Na svoji funkci rezignoval k 11. únoru. Jako důvod uvedl nedostatečnou podporu ze strany zřizovatele, tedy města Česká Skalice. Velkou roli v jeho rozhodnutí sehrály dlouhotrvající spory s radnicí. Ty přetrvaly i po posledních volbách, kdy do čela města usedlo nové vedení. „Náš rozpočet je již tři roky stejný a nikdo s tím nic nedělá. Přitom nároky na muzeum jsou větší, než co nám rozpočet dovolí,“ nechal se slyšet odstupující ředitel, který své rozhodnutí sdělil na začátku týdne i starostce České Skalice Zuzaně Jungwirthové. Pro ni to byl blesk z čistého nebe. „Opravdu jsem to nečekala, ale ve výsledku tomu rozumím,“ uvedla starostka, která ještě v lednu řešila s odstupujícím ředitelem další fungování muzea. „Řešili jsme jak personální, tak provozní audit, kdy jsme hledali, jak ušetřit peníze a vejít se do rozpočtu,“ dodala Zuzana Jungwirthová.

Podle současné českoskalické starostky vycházela radniční podpora muzea z částek, které instituci přidělovalo minulé vedení radnice. „Agendu jsme přebírali v listopadu minulého roku a ještě jsme nebyli tak znalí celé problematiky. I proto jsme znovu muzeu dali 4 miliony korun s tím, že si s vedením muzea sedneme a během pár měsíců se pokusíme najít úspory, možnosti pronajímání nevyužitých prostor a případného dofinancování,“ nastínila průběh jednání posledních měsíců starostka.

Ta tyto problémy již bude řešit s novým vedením muzea. Kdo však zasedne na místo uvolněné Milanem Horkým, je zatím ve hvězdách. „Tuto otázku budeme řešit příští týden. Zatím to vypadá tak, že do vyřešení případu zřejmě pověříme vedením muzea někoho z této instituce, popřípadě z města,“ uvedla Zuzana Jungwirthová a dodala, že další možností je převést ředitelskou agendu přímo pod město.