Skalní město hledá převozníky. Zn.: Němčina a polština vítána

Už jen tři týdny zbývají do zahájení hlavní turistické sezony v Adršpašských skalách.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Karel Pech

Adršpašské skály jsou po oteplení téměř bez sněhu, v pátek je zalévalo slunce. Příchod jara vypadá nadějně. A s jarem zhoustne i počet návštěvníků, kteří budou potřebovat průvodcovské služby. Technické služby Adršpach, které okruh skalním městem provozují, proto nyní shánějí průvodce a převozníka.

Jazykově vybavený převozník je bonus

Sehnat vhodné uchazeče o práci v pískovcových skalách není jednoduché. Je to náročné i s ohledem na jazykovou vybavenost. „V současnosti se málo lidí učí němčinu a k nám do skal jezdí kromě množství Poláků poměrně i dost německy mluvících turistů. Bohužel právě němčina se velice špatně shání. Nicméně se nám to letos podařilo na lodičky doplnit celkem dobře,“ říká Zdeněk Zatloukal, vedoucí Technických služeb Adršpach, a dodává, že pokud se vše podaří dotáhnout do úspěšného konce, tak by se rodilého mluvčího v podobě svého krajana mohli dočkat i Poláci.

Když není k dispozici potřebně jazykově vybavený člověk, tak holt se průvodce musí text naučit prakticky nazpaměť v cizí řeči, kterou neovládá. „Když ale přijde od návštěvníků nějaký doplňující dotaz, tak už třeba nedokáže reagovat,“ uznává, že tato varianta je nouzové řešení.

Zintenzivní provoz, ale zkrátí plavbu

Práce převozníka spočívá ve vození turistů na pramici po Skalním jezírku. „Obecně se dá říct, že ráno mají volnější, protože než první turisté k jezírku dorazí, tak to chvíli trvá. Ale zase tam musí čekat i na ty, kteří přijdou jako poslední.“

Jelikož se v silných návštěvních dnech tvořily pod jezírkem až hodinové fronty, posílili počet převozníků, a o něco zkrátili dobu plavby. „Když je špička, tak se to dá počítat na tisícovku pasažérů a výše za den,“ odhaduje Zdeněk Zatloukal.

Jiří Řezník