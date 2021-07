„Je to skandál a absolutně nepřijatelné.“ Tak okomentoval během dnešní návštěvy Oblastní nemocnice Náchod premiér Andrej Babiš covidovou kauzu z letadla českých olympioniků.

Skandál! Babiš při návštěvě nemocnice kritizoval lékaře z olympijského letadla | Video: Deník/Jiří Špreňar

Vládním speciálem letěli do Tokia nejen olympionici a funkcionáři, ale také třeba lékař Vlastimil Voráček, který pracuje pro tenistky. Neočkovaný lékař byl prvním členem naší výpravy, jenž měl v Tokiu pozitivní test na koronavirus. A možná to byl právě on kdo mohl během letu nakazit i ostatní. „Pro ty sportovce je to tragédie. Rozhodně to je nezodpovědné a nemělo se to stát. Pokud ten lékař nebyl očkován, tak tam zkrátka měli poslat někoho jiného,“ měl jasno premiér.