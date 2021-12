"Jezdit se bude na hlavním svahu, tzv. slalomák je zatím bez sněhové pokrývky," upozorňuje vlekař Jan Stiller. Vlek bude v provozu denně od 9 do 17 hodin, ale 31. prosince od 9 do 16 hodin. Ceník zůstal beze změn stejně tak ceník půjčovného za lyžařský materiál. Milovníci zimních sportu si mohou vybrat z různé nabídky - od 15 korun za jednu jízdu po 320 korun za celodenní lyžovačku. Děti do 140 centimetrů mají výhodnější ceny. Večerní lyžování provozovatelé zatím neplánují.