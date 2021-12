FOTO: Školáci podpořili revitalizaci zámeckého kopce v Náchodě sázením stromů

Je lehce pod nulou a kopec pod náchodským zámkem pokrývá sněhový poprašek. U vyhloubené díry stojí školáci a naslouchají instrukcím jak postupovat, aby mladý stromek habru či buku byl co nejlépe zasazen do země. Revitalizace zámeckého kopce se přehoupla do své druhé poloviny a zapojení školáků do výsadby dřevin je jedním z nápadů, jak dominantní část města přiblížit veřejnosti.

Pod dohledem manažerky zeleně projektu „Vzorová obnova zámeckého kopce v Náchodě“ Ivy Cvetanové pomáhalo více než 120 dětí z šesti základních škol s výsadbou listnatých stromů. | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Nedílnou součástí realizace rozsáhlého projektu obnovy zámecké kopce v Náchodě je mimo jiné výsadba nových stromů. A právě tu si včera dopoledne vyzkoušeli přímo na místě žáci náchodských základních škol. Pod dohledem manažerky zeleně projektu „Vzorová obnova zámeckého kopce v Náchodě“ Ivy Cvetanové pomáhalo více než 120 dětí z šesti základních škol s výsadbou listnatých stromů. "No je to docela makačka," zápasil s lopatou jeden ze školáků a raději ji předal spolužákovi. Mrazivé počasí sázení nevadilo. „Počasí je sice zimní, ale to je ideální. Před týdnem tu ještě bylo hrozně blátivo. Sázet se může dokud nezamrzne půda. Jelikož to jsou stromy s balem, tak jim lehký mráz nevadí,“ vysvětluje Iva Cvetanová. Do úterního sázení stromů se zapojilo celkem šest náchodských škol, které se na svahu po 45 minutách postupně vystřídaly. Silné paže chlapců byly potřebné při odvalení stromu s kořenovým balem do připravené jámy, dobré oko potřebovali ti, kteří navigovali sazeče, aby strom zasadili kolmo a další žáci se pak střídali u lopat a rýčů, aby strom zaházeli. Každý jako požehnání pro dobrý růst vhodil je kořenům tabletu hnojiva. FOTO: Náchodský zámecký kopec se zazelenal za pár dní. Osivo na svahy přilepili „Snaží se, i když někteří jenom koukají,“ usmívá se Cvetanová, a vysvětluje, že cílem bylo, aby děti v rámci revitalizace zasadili do zámeckého kopce i svůj kořínek. „Chceme tím dětem pomoci navázat vztah nejen se zámkem, ale i se zámeckým kopcem. Myslím si, že to je úplně ta nejlepší věc, když si tady zasadí svůj strom, tak je sem bude lákat, budou ho chtít pozorovat jak roste,“ říká Cvetanová. „Když jsme byli mladí, tak jsme tu měli také svá zákoutí kam jsme chodili. To je něco, co má člověk v sobě navždy,“ pohlédne do svahu pod zámkem, který se ale za posledních 15 měsíců nepřehlédnutelně změnil. Školáci tak udělali v podstatě letošní tečku za obnovou zeleně. „V pondělí se tu vysazoval lískový sad, minulý týden to byl hrušňový sad a část jabloňového a třešňového sadu. S dalšími budeme pokračovat na jaře. Aktuálně ještě probíhá výsadba šeříků přímo pod zámkem,“ doplnila Cvetanová. Revitalizace zámeckého kopce začala vloni v červnu a skončit by měla příští rok v září.