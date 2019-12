„Byli by jsme moc rádi, kdyby se v naší školní jídelně opět vařila krupicová kaše k obědu pro všechny děti NE jen svačinka pro děti v mateřské školce. V ostatních jídelnách se také vaří…“ Pod tuto žádost se v listopadu podepsalo přes pět desítek žáků, což je bezmála třetina ze 164 školáků.

„Petici“ za návrat krupicové kaše do jídelních talířů zorganizovali sedmáci zdejší ZŠ. Ti při sběru podpisů cílili zejména na mladší strávníky. Osmáci a deváťáci naopak vyrukovali s protiakcí „Nechceme krupicovou kaši!“ ve které hájili spíše masitou stravu. „Nakonec se ale mezi sebou dohodli. Jsem ráda, že nemusí řešit nějaké horší věci. Aspoň je sranda,“ říká Lenka Dudášková, ředitelka základní školy, ve které funguje i školní parlament. „Snažíme se děti naučit, aby když si chtějí něco zařídit, tak ať to řeší odpovědným způsobem a věci promýšlejí,“ dodává ředitelka.

Záležitost s krupicovou kaší ale školní parlament neřešil. Iniciátoři dětské petice svůj požadavek nejprve adresovali do schránky důvěry v jídelně, kterou ale spravuje mateřská škola. Když se nedočkali žádné odezvy, tak se vypravili zrovna na radnici k panu starostovi. „Mně se to líbilo, protože si vše sami zorganizovali a přemýšleli, jak se to dá řešit. Zkusili první krok, který nevyšel a pak šli o level výše a tam uspěli,“ usmívá se ředitelka, že na radnici celou záležitost pojali s nadhledem, žádost dostala štempl a šanon s peticemi se stal bohatším o jednu petici.

„S peticemi se na úřadě setkáváme úplně výjimečně, od školáků to byl úplně poprvé v historii. I když opravdové náležitosti petice ta jejich žádost nesplňovala. Je to od nich fajn, že si šli za svým. Když těch dětí bylo hodně co krupicovou kaši, tak proč jim nevyhovět,“ říká starosta Nového Hrádku Zdeněk Drašnar, který však doufá, že se s podobnými žádostmi do budoucna neroztrhne pytel.

Ani vedoucí školní jídelny Renatě Ruferové žádost strávníků nijak nezkomplikovala život. „Je pravda, že jsme jí dlouho nevařili. Bylo to z prostého důvodu – děti po ní měly brzy zase hlad,“ vysvětluje Renata Ruferová, proč se na jídelničku v poslední době neobjevila. To se ale do budoucna změní a občas tam bude zařazena. Sladkou chuť vítězství zažili příznivci krupicové kaše už 13. prosince, kdy si na ni mohli po dlouhé době ve školní jídelně pochutnat.