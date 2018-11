Skončila chalupářská sezona, začíná zlodějská

Náchodsko – První plískanice s sebou kromě podzimní melancholie přinesly také odliv chalupářů zpět do svých „zimovišť“ a zvýšené nebezpečí nezvaných návštěv v rekreačních oblastech. Místo relaxace v tichu a přírodě tihle návštěvníci hledají jen potraviny, alkohol a cenné věci, které by mohli zpeněžit.

KONTROLA. Policisté se v zimě snaží v pravidelných intervalech kontrolovat předem určené „rizikové“ lokality.Foto: Deník / David Taneček

Po jednom takovém nezvaném hostu pátrají policisté z Police nad Metují.

Pachateli se vloupal do rekreační chalupy v České Metuji. Překonal dva visací zámky, chalupu prohledal a odcizil potraviny a věci v hodnotě 2.500 korun. Poté odešel.

„Policisté případ v České Metuji zaevidovali a vyšetřují jako přečin krádeže vloupáním,“ sdělila k události mluvčí náchodské policie Eva Prachařová.



Chatařům a chalupářům pak muži zákona doporučují, aby svůj objekt před zimou důkladně zabezpečili, zkontrolovali všechna okna a vchody a využili i možnost elektronické ochrany. Také je vhodné pojištění proti krádeži i požáru a pořízení si snímků všech cenných věcí. S těmi není vhodné se chlubit ani před známými. Chatu je lepší občas navštívit i v zimě a pokud uvidíte v okolí neznámé lidi či automobily, nebuďte neteční a zajímejte se, co se děje. A když přeci jenom zjistíte, že u vás byla nevítaná návštěva, do objektu nevstupujte, nic neuklízejte a zavolejte ihned na policii.