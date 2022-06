Suverénně nejdéle nejsou žádné zprávy o Imrichu Horňákovi, který je v databázi hledaných více než 27 let. Po tehdy 24letém mladíkovi bylo vyhlášeno pátrání v únoru 1995. Už bezmála 22 let je hledaný Miloš Hušo, který se "vypařil" v roce 2000, kdy mu bylo 40 let. Naopak nejčerstvějším přírůstkem v okresní databázi hledaných je Tomáš Šálek, jehož jméno přibylo na seznam 22. června 2022.

„Je rozdíl mezi hledaným a pohřešovaným. Pátrání po pohřešovaných osobách iniciuje většinou rodina nebo někdo z blízkého okolí dotyčného. Pak je kategorie hledaných a tam pátrání vzejde od policie nebo od soudu. Může to být osoba obviněná či podezřelá z porušení zákona nebo ta, která nenastoupila výkon trestu," vysvětlila vrchní komisař Eva Prachařová.

Odešla neznámo kam

Od 23. září loňského roku pátrá policie například po 34leté ženě z Broumova, která odešla z domova neznámo kam a již se domů nevrátila. "Žena odešla z domu již několikrát, ale dříve se vždy po dvou až třech dnech sama vrátila. Jelikož její nepřítomnost je tentokrát vícedenní, rodina nahlásila její pohřešování," píše se v policejním registru pohřešovaných osob. V době odchodu měla na hlavě paruku s hnědými vlasy, jinak má vlasy krátké a světle hnědé. Policisté prověřili její oblíbená místa, blízké příbuzné, přátele, zdravotnická zařízení, ale bohužel ji do současné doby nenašli.

Podobně neúspěšné je pátrání po šestapadesátileté Kláře Mazačové. Žena byla naposledy viděna v prosinci 2015, kdy ji z jejího bydliště v Jetřichově vezl její příbuzný do Broumova. Odtud měla pokračovat hromadnou dopravou do Prahy s jednodenní zastávkou v Hradci Králové. Od té doby o ní nejsou žádné zprávy, není ani potvrzeno, zda se zastavila v Hradci Králové, nebo jestli dorazila do svého cíle v Praze.

Náročná pátrací akce

Velká a opakovaná pátrání vyvolalo zmizení Jany Spálové, která zmizela ze zemského povrchu za nevyjasněných okolností téměř před 15 lety. Žena se ztratila v úterý 11. září 2007 v odpoledních hodinách, kdy se s manželem asi ve tři hodiny odpoledne rozdělili v Polici nad Metují. Poté ženu náhodný svědek viděl jít směrem na Suchý Důl. Policie zorganizovala dvě pátrací akce, ale ani jedna však nepřinesla úspěch.

Téměř přesně po roce se v září 2008 do prostoru Broumovských stěn pátrání vrátilo ve velkém stylu s cílem najít ostatky pohřešované 62leté ženy. Pátrací akce byla vzhledem k členitosti a náročnosti terénu svým rozsahem jedinečná. Zapojilo se do ní kolem dvou stovek policistů z východočeské pořádkové jednotky složené z družstev ze všech okresních ředitelství policie, specialistů, policejních kynologů, ale i členů skalní záchranné služby CHKO. Lezce ze zásahové jednotky vrtulník spustil na laně do nepřístupného terénu pískovcových skal. Bohužel materiál schopný identifikace DNA se nepodařilo nalézt.

Policisté občas prosí veřejnost o spolupráci, ale na vlastní pěst by se do ničeho "civilové" neměli pouštět. „Policie rozhodně nedoporučuje provádět opatření ze strany veřejnosti, která by měla za následek omezení práv nebo osobní svobody zveřejněných osob i s ohledem na vlastní bezpečnost,“ je uvedeno v registru hledaných a pohřešovaných. Pokud někoho z fotografií poznáte, můžete zavolat na linku 158 nebo se zastavit na policejní služebně.

Uvedený seznam pohřešovaných a hledaných na Náchodsku byl platný k 23. červnu 2022.