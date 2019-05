Plyšová partička procestuje během dvou týdnů přes sto měst a bude šířit poselství o utrpení slepic v klecích. Lidé se budou moci setkat s jednou z plyšových hrdinek - slepičkou Josefínou - i v našem kraji, a to v neděli 26. května v 18 hodin na náměstí v České Skalici a o den později v Náchodě.

Princip Slepičí tour je jednoduchý. „Vše začalo u celebrit, kterým není utrpení zvířat lhostejné. Známé osobnosti, například herečka Patricie Solaříková, zpěvačka Ewa Farna nebo instagramerka Not So Funny Any se plyšových slepic ujaly, pojmenovaly je a vytvořily jim osobitou vizáž, aby tak ukázaly, že legislativní zákaz podporují,“ vysvětluje Jana Menčíková ze spolku OBRAZ. Josefínu, která putuje právě po Královéhradeckém kraji, vyzdobila internetová hvězda Any.

Plyšové hrdinky budou za pomoci dobrovolníků a aktivistů cestovat z města do města a vyprávět hrůzné příběhy zažité v klecových chovech. Dobrovolníci se budou na podporu zákazu klecových chovů se slepičkou fotit u dominant svých měst, podepisovat petice a zapojovat do akce další lidi.