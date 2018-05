Slévači dolaďuji výstroj a výzbroj bronzovému legionáři

Horní Kalná/ Hradec Králové /FOTO/ - Ještě pár dní se bude ve slévárně v Horní Kalné „schovávat“ legionář, který takřka osmdesát let čekal na návrat do Hradce Králové.

Místní fachmani pod vedením Pavla Horáka jej musí připravit a vyšperkovat tak, aby se v plné parádě mohl vypravit na místo, kde bude střežit památku poručíka Gayera a 209 padlých druhů 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého československých legií na Rusi, kteří položili své životy v letech 1917–1920.



„Na soše, která bude vážit kolem 150 kilo, doděláváme poslední práce. Ještě ho však musíme složit,“ uvedl šéf hornokalenské slévárny Pavel Horák, která sochu odlévala podle hliněného modelu trutnovské sochařky Pauliny Skavove. K vytvoření sochy jí musely stačit dobové fotografie, originální výstroj a kopie zachované původní miniatury sochy zhotovené moderní technologií prostorového skenování a zhmotněné na 3D tiskárně.

Hliněnou skulpturu poté otiskli slévači do negativní formy ze silikonu. Ten posléze vyplnil speciální vosk. „Tato vosková socha, doplněna o odvzdušňovací a nalevací kanálky, se poté ponoří do speciální směsi antuky a sádry. Po zatuhnutí se do takto připravené formy nalije bronz. Pak začne kompletace. Tedy svařování, cizelování a dodání patiny,“ popsal zrod vojáka litím do ztraceného vosku Pavel Horák.



Při této soše se přitom naučil i něco z oboru stavebnictví. „V lití jsme jako doma, ale poprvé jsme se museli naučit něco o stavařině. Investor nás požádal, abychom udělali pomník takříkajíc komplet, tedy i s kamenným podstavcem. Museli jsme se tak hodně věcí naučit,“ dodal Pavel Horák s tím, že práce na obnově sochy legionáře skončí v příštích dnech tak, aby mohla být v pondělí 4. června instalována na rohu křižovatky ulic ČSA a Divišovy v centru Hradce Králové.

O necelý týden později (v neděli 10. června) dojde ke slavnostnímu odhalení. Stane se tak takřka přesně sto let poté, co se 7. červen 1918 černým písmem nesmazatelně zapsal do dějin královéhradeckého 4. pěšího pluku. Ten v tento den přišel o jednoho ze svých nejlepších velitelů. „Poručík Jan Gayer zemřel tři dny po slavně vybojované bitvě proti bolševikům u železniční stanice Lipjagy,“ uvedl tajemník Československé obce legionářské (projektu Legie 100) Jiří Charfreitag.

Kromě bronzového legionáře a desky se jmény padlých bude součástí pomníku „mrtvá“ schránka s prstí nejdůležitějších bojišť legionářů – Itálie, Francie a Ruska.