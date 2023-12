Konec roku je časem bilancování a vyhodnocování určitých anket. Obě tyto činnosti již několik let spojuje Oxfordský slovník. Jeden z největších a nejvýznamnějších slovníků anglického jazyka na světě každoročně vyhlašuje slovo, jež nejlépe odráží ducha a nálady daného roku. Tím letošním je podle něj slovo rizz.

Zatímco tradičněji komunikující lidé mají pro vyjádření náklonnosti a obdivu k jiným celou škálu výrazů, například šarm, romantika, styl či přitažlivost, současná generace Z odkojená TikTokem si vystačí se všeříkajícím slovem rizz.

Slovo rizz je definováno jako styl, šarm nebo přitažlivost a schopnost přitáhnout romantického nebo sexuálního partnera.

Alespoň se to domnívají jazykovědci z anglické Oxford Univerzity Press, která již roky vydává prestižní Oxfordský slovník. Podle nich je slovem rizz, které je definováno jako styl, šarm nebo přitažlivost a schopnost přitáhnout romantického nebo sexuálního partnera, orámován končící letošní rok. Termín je považován za zkrácenou formu slova charisma. „V češtině se toto slovo v celospolečenské komunikaci zatím neužívá, ale dobře jej znají mladí lidé – příslušníci generace Z, tedy ti, kteří se narodili přibližně mezi lety 1995 a 2010,“ uvedla Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český.

Podle ní se do internetových slovníčků mluvy současné mládeže již slovo rizz dostalo a lze ho nalézt i v databázi nových slov Ústavu pro jazyk český (neologismy.cz). „Je však příliš brzy na to odhadnout, zda se tento anglicismus dostane i do všeobecného výkladového slovníku. Intuitivně bychom asi řekli, že ne, ale v jazykový vývoj nám už přinesl mnohá překvapení, budeme si tedy muset počkat,“ doplnila Lišková

V angličtině může také být toto slovo použito jako sloveso. Například ve rčeních jako „to rizz up“, což znamená někoho přilákat či svést. „Je to v podstatě novější verze hry definované jako dovednost, zdatnost a schopnost sexuálně přitahovat ostatní pomocí svého kouzla,“ okomentoval slovo roku portál britské BBC News.

Slova roku za posledních 10 let • 2022: goblin mode – Termín označuje typ požitkářského, líného, lajdáckého nebo chamtivého chování, které obvykle odmítá společenské normy nebo očekávání

• 2021: vax - vakcína, vakcinace

• 2020: Slovo nebylo vybráno

• 2019: climate emergency - stav klimatické nouze

• 2018: toxic – člověk (či situace), který je velmi škodlivý nebo nepříjemný všudypřítomným nebo zákeřným způsobem.

• 2017: youthquake - kombinuje slova youth (mládí) a quake (zemětřesení); má být synonymem vlivu mladých lidí nejen v politice, ale třeba ekologii

• 2016: post-truth - post-pravdivý - označuje okolnosti, kdy objektivní fakta mají menší vliv na utváření veřejného mínění než apelování na city a osobní názory

• 2015: v tomto roce byl poprvé v historii zvolen piktogram, tedy lépe řečeno emotikon, tedy smajlík

• 2014: vape - odkazuje k rozšíření e-cigaret, které člověk vapuje - vdechuje nikotinovou páru

• 2013: selfie​

Oxfordská slova roku nejen odhalují trendy a změny ve společnosti, ale také ukazují, jak se jazyk vyvíjí a přizpůsobuje. Například v roce 2013 se slovem roku stalo selfie, které bylo příkladem, jak technologický pokrok ovlivňuje jazyk a komunikaci. „V roce 2022 bylo vybráno sousloví goblin mode, což odráží společenský trend odporu proti sociálním normám a očekáváním,“ doplnila Lišková.

Předchozí roky přinesly slova jako vax (2021), symbolizující globální snahu o vakcinaci proti covid-19, a climate emergency (2019), což poukazuje na rostoucí obavy o klima.

Slova z anglické jazykové oblasti, které se navíc stanou slovem roku, se podle Liškové mohou dostat i do češtiny, byť třeba v počeštěné podobě. „Například společností stále rezonuje téma ochrany životního prostředí. Roku 2019 bylo výrazem roku vyhlášeno sousloví climate emergency – a spojení klimatická nouze se poměrně běžně užívá i v češtině,“ připomněla odbornice.

V předchozím roce, roku 2018, zvítězilo slovo toxický, které se nověji užívá i k popisu nepříjemných, nepřijatelných situací (jako je toxické pracovní prostředí) nebo lidí, kteří přinášejí neštěstí a není prospěšné pobývat v jejich blízkosti (například toxický muž/toxická žena). „Cize nám nezní ani slovo postpravdivý (post-truth) z roku 2016, odkazující k realitě, v níž nad ověřenými fakty vítězí emoce," podotkla Lišková.

Roku 2014 bodovalo sloveso vape neboli vapovat s významem vdechovat (aromatickou) páru s obsahem nikotinu prostřednictvím elektronické cigarety. „To už nás v češtině nezaráží, podobně jako vítěz roku 2013, jímž se stalo slovo selfie neboli fotografie sebe samého pořízená zpravidla mobilním telefonem,“ doplnila odbornice.