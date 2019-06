Nabídky podali celkem tři zájemci a po splnění všech požadovaných podmínek byla vybraná ta nejvýhodnější s cenou 22 korun za kilometr.

Služba by měla být k dispozici od srpna a průkazku na její využití může získat každý, kdo je v Náchodě hlášený k trvalému pobytu a dosáhl nejméně 65 let nebo ti, kterým je více než 18 let a vlastní průkaz ZTP, ZTP/P. Lze o ni požádat od 1. do 22. 7. na odboru sociálních věcí.