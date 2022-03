„Zpráva mi přišla den před avizovanou odstávkou elektřiny. V tom spojení, jak to bylo napsané, mě to trochu znejistilo. Ale pak jsem si otevřel odkaz, který byl v SMS. Tam byly nějaké stránky s českým a polským textem a odkazem na platbu, tak jsem se uklidnil,“ říká Martin Jindřich. Od ČEZu přitom odebíral elektřinu krátce minulý rok na podzim v režimu Dodavatele poslední instance poté, co jeho předchozí dodavatel zkrachoval. „U ČEZu jsem byl v jen v režimu DPI, než jsem přešel k jinému dodavateli. Byl jsem tam asi měsíc, dostal jsem vyúčtování, to jsem do koruny zaplatil, takže mi přišlo divné, že mi něco takového vůbec přišlo. Řekl jsem si, že si počkám. Pokud by to nebyl podvod, tak mi pošlou nějaké vyúčtování s odečtem.“

Neznáte ho? Z neuzamčeného domu v Hořenicích ukradl kabelku

A podle odborníků na podobné podvody udělal nejlépe, jak mohl. Mluvčí společnosti ČEZ Roman Gazdík říká, že se jedná o podvod, na který by lidé neměli vůbec reagovat: „Nelze doporučit nic lepšího, než dávat si pozor a pečlivě zkoumat, zda ta SMS nebo celá ta komunikace dává logiku a zda odpovídá tomu, jak obvykle komunikuje ČEZ, nebo jakýkoliv jiný obchodní partner zákazníka.“

Stránka, na kterou podvodná SMS odkazovala, nemá s českou energetickou firmou nic společného. Dokonce se jedná o internetovou doménu, která patří Tokelau, což jsou jsou ostrovy v Tichém oceánu. „Část stránky je navíc v polštině a vymáhání dluhu 22,7 korun pod pohrůžkou odpojení elektřiny také nemá logiku,“ podivuje se Roman Gazdík. Energetický gigant se konkrétně o tomto podvodu dozvěděl od Deníku a začne ho řešit prostřednictvím svých právníků.

Podvodná SMS vydávající se za zprávu od ČEZu je podle vyšetřovatele hradecké hospodářské kriminálky Aleše Jahelky jednou z variací na podobné podvody: „Princip je prokliknout se do falešné stránky internetového bankovnictví a zadat údaje ke kartě nebo přístupová hesla na internetové bankovnictví.“ Podle policisty, který se specializuje na internetové podvody, podvodníci následně účet doslova „vyluxují“. Člověka, který uvěří, že mu hrozí kvůli dvaceti korunám odstávka elektřiny, dokáží zmanipulovat a získat od něj všechny potřebné údaje.

Kradl a podváděl v celém Hradci, po půl roce se recidivista vrátí za mříže

Podobných zpráv rozešlou podvodníci podle expertů velké množství a stačí, aby se nechal nachytat třeba jen jediný člověk. Tomu pak zbydou jen oči pro pláč. Také zkušený policista nabádá k opatrnosti a používání zdravého rozumu. „Vše je postavené na principu nikam nezadávat své údaje. Vždy se přesvědčit na liště internetového prohlížeče, jestli je stránka zabezpečená a popřípadě si vše nejprve ověřit,“ doporučuje Aleš Jahelka.

S podvody, které zneužívají dobré jméno zavedené energetické společnosti, se ČEZ čas od času setkává. Z poslední doby to byl například podvod spojený s obchodováním s kryptoměnami.