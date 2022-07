Blízko jednoho z nich zastavilo auto s polskou poznávací začnou, vystoupil z něj muž a žena a začali zalévat květinovou výzdobu. Manželé Daniel a Isabela Kula z polské Nové Rudy to mají do práce v Kamenné Hoře 52 kilometrů. „Pracuji jako kominík, takže ještě zhruba dalších 50 kilometrů najezdím v okolí Kamenné Hory,“ vysvětlil mladý muž, který jako nejrychlejší a nejkratší cestu za prací volí jízdu napříč Broumovským výběžkem přes Meziměstí. Jelikož sleduje i dění v tomto příhraničním městě, zareagoval na výzvu k adopci květináčů. „Jeden jsme si zamluvili a při cestě do práce nebo zpátky se tady staráme o záhon. Včera jsme pleli a dnes zaléváme,“ doplnil a spokojeně se díval, jak se jeho květinám daří. Na pár minut se u květináče protáhli a pokračovali v cestě.