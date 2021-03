Jste po překotném roce již dostatečně připraveni na distanční výuku?

Jsem rád, když nyní už mohu říci, že ano. Ale je to od jara 2019 neskutečná jízda! Takřka ze dne na den jsme museli zareagovat na situaci, chopit se věci a hledat, učit se, objevovat způsoby a technické možnosti, jak vyučovat umění na dálku - bezkontaktně, přes počítač. Jak distanční výuku tak i samotný proces vzdělávání za běžných podmínek vnímáme jako neustále se vyvíjející práci.

Doufáte, že se ještě v druhém pololetí děti zase vrátí do školy, nebo se smiřujete s variantou dlouhodobé distanční výuky?

Je zajímavé pozorovat svou vlastní intuici. Měl jsem štěstí a správně odhadl trvání nařízení distanční výuky, takže i stávající stav a prognózy mne a v návaznosti na mé signály k nim nechávají v rámci daných možností v klidu. Snažíme se nepropadat zoufalství a doufáme, že snad jaro přinese mimo návratu vlaštovek i návrat dětí do škol. Dlouhodobě je to skutečně již neúnosné.

Zvládáte výuku na dálku? Co je pro učitele nejnáročnější a co pro děti nejtěžší?

Ano, zvládáme, ale opět musím použít úsloví "v rámci daných možností". Nejnáročnější pro učitele je popasovat se se způsobem komunikace a technikou - tím myslím používání IT, počítačů notebooků, tabletů a využívání možností práce s nimi. Je třeba si uvědomit, že na tak specifické škole, jakou jsou ZUŠ pracují většinou aprobovaní umělci, kteří se celý život věnují hře na nástroj, výtvarné, taneční nebo dramatické tvorbě a kteří mají většinou k používání IT skutečně daleko. Je pro ně nejpřirozenější být vždy v přímém kontaktu s lidmi a uměním - na pódiu, ve výstavní síni na vernisáži, nebo v divadle… Pro většinu je distanční výuka velmi náročná zejména v přípravě materiálů, hodnocením úkolů zasílaných dětmi. Učitel například připraví noty, hudební doprovod (audio nahrávku), žákovi při online hodině všechno vysvětlí, na dálku na svůj nástroj předvede a zadá žákovi úkol. Ten mu následně pošle nahrávku svého snažení a učitel tráví další čas poslechem a hodnocení předností a nedostatků žákova výkonu a zašle mu připomínky. A takhle to jde pořád dokola. Takže celý proces je daleko náročnější pro všechny zúčastněné strany, než je tomu u prezenční "kontaktní" výuky, kde každá akce vyvolá ihned nějakou reakci.

Koronavirus ovlivnil i talentové a přijímací zkoušky. Jak vypadaly u vás?

Talentové na ZUŠ Broumov jsme učinili podle vládních nařízení a proběhly v pravidelném termínu. Nedovedli jsme si představit, že budeme vybírat talenty a zodpovědně přijímat žáky tak, že rodiče pouze zašlou přihlášku a mi děti neuvidíme a nebudeme moci ověřit jejich umělecké předpoklady pro studium uměleckých oborů.

Našel byste na distanční výuce i nějak pozitiva?

Určitě je má a vidím je v podobě probuzení větší kreativity a flexibility u mnohých učitelů a umělců. Někteří slabší žáci dohnali díky své píli ty talentovanější. Všechny strany se vzdělávají v oblasti IT. Je úžasné, co ta technika dokáže a klobouk dolů před všemi vynálezci a vědci. Jsem ale přesvědčený, že technika má lidem práci ulehčovat a být dobrým sluhou potřebným, a ne aby nás zotročovala a prostřednictvím někdy až fanatického pojetí práci přidělávala ve smyslu neustálého a nekonečného zvyšování tzv. výkonů!

Broumovská ZUŠ aktuálně nefunguje v optimálních prostorách. Jak to vypadá se záměrem stěhování do většího? Není teď na to vhodný čas, když probíhá distanční výuka?

Teď jste uhodil hřebíček na hlavičku. Po dlouhých letech jednání s městem Broumov coby zřizovatelem školy, aby se začal zabývat stavem budov a všech výukových prostor, se podařilo koupit velikostí dostačující objekt, kde by pro naše potřeby po rekonstrukci vznikly optimální prostory. Vše se však Bohužel zastavilo především na financích. Ale městu Meziměstí, kde má naše škola velkou pobočku, se podařilo obdobný problém se zastaralými a nedostačujícími prostory vyřešit. Určilo jednu ze svých nevyužitých budov k rekonstrukci a již se na celkové opravě a úpravě budovy začíná pracovat. Na podzim bychom měli celou pobočku stěhovat.

Pozastavil koronavirus ještě nějaké další plány ve škole?

Hlavně nám přetrhl pomyslnou nit celkové motivace žáků, rodičů a učitelů na přípravě a realizaci veřejných výstav, koncertů a vystoupení, což je pro umělecké obory zásadní. Mimo každoročně se opakující kulturní akce jsme měli v plánu1. ročník Koncertu pro ZUŠku, což má být jistý druh festivalu věnovaný koncepčně pouze pozornosti ZUŠ Broumov. Má poukazovat na naši snahu a činnost a zvyšovat a rozšiřovat obecné povědomí o naší škole včetně akutní potřeby nových zázemních prostor.

Kromě vedení broumovské ZUŠ hrajete i v několika hudebních seskupeních. Kde všude zní zvuk vaší trumpety?

Tak je to komorní uskupení Trio Braunensis, což je hudební těleso tvořené kolegy profesionály ze ZUŠ Broumov. Pak je to Prima Jazz Band, což je zhruba dva roky starý hudební projekt hudebních swingových nadšenců Náchodska a Broumovska s big bandovým zvukem.

V době předkcovidové jsem hrál s Tuxedo Orchestra a Medium band, tedy kapelami, které výborně provází společenské akce typů plesů a bálů po celé ČR.

V neposlední řadě musím také uvést neskutečné uskupení nadšenců nyní už z celého kraje pod názvem Police Symphony Orchestra a jako výpomoc občas hraji i s Filharmonií Hradec Králové, což je pro mne čas od času také velká radost.

Protiepidemická opatření zmrazila kulturní život. Odpadly maturitní plesy nebyla plesová sezóna. O kolik jste přišel koncertů?

Někdy na začátku roku jsem uvedl na svém facebookovém profilu status, zda si mám v diářích ponechat všechny ty odvolané a zrušené koncerty, plesy, vystoupení. Je jich na desítky. Od září do prosince jich bylo kolem třiceti. Ale jako všechno i to má svá pozitiva. Nikdy předtím jsem netrávil tolik času doma s rodinou. A na Silvestra jsme si vtipně telefonovali s kolegy z kapely, že konečně došlo na naše každoroční přání a nejedeme hrát a jsme hezky v klidu doma s rodinami.

Mnozí muzikanti jsou na plesech ekonomicky závislí. Chybí vám příjem ze zmařených koncertů?

Já mám to štěstí, že jsem před Covidem dokázal skloubit učení na ZUŠ, výpomoc v sousední ZUŠ, ředitelování a koncertování dohromady. Sám se ale dnes divím, jak jsem to dokázal. Takže na hraní jsem nebyl nikdy úplně závislý. Mám ale kamarády kolegy, kteří ze dne na den přišli o veškeré finanční zdroje a to je mazec. Mají třeba rodiny, manželky na mateřské, hypotéky na krku a najednou nic. Začali prodávat své domy a vracet se zpět do rodných krajů k rodičům… Těch příběhů bych tady mohl zmínit spoustu. Někteří ale vzali situaci do svých rukou a třeba si našli nějakou jinou práci, kde jsou se šéfy domluveni, že až budou moci hrát, že buď stávající zaměstnání opustí, nebo budou pracovat v rámci pružné pracovní doby či na zkrácený úvazek dál. Myslím, že jsem zaregistroval zásadní problém ve slibovaných státních kompenzacích, že na ně kolegové buď nedosáhli, nebo hodně dlouho čekali.

Dost kolegů naopak začalo na sobě "makat" a udělalo spousta práce v nahrávacích studiích a myslím, že se brzy můžeme těšit na opravdové hudební skvosty.

Jak trávíte čas získaný neobjížděním vystoupení?

Mám rodinu se třemi dětmi, takže hlavně s nimi a doma péčí o starý statek a louky, kde žijeme a drobně hospodaříme. Pak se také více věnuji "své" muzice. Píši noty pro kapelu, žáky a školní projekty, nebo třeba spolupracuji na dětských písních Evy Kroupové, což je pedagožka, toho času už i spisovatelka a písničkářka původem z vesnice, kde teď žiji.

Ale stále toho času není dostatek a opět se musím zastavit nad tím, co bylo před covidem. Nerozumím tomu, jak jsem vše stíhal a energeticky zvládal.

Přání do budoucna?

Přál bych si, aby nám všem tato doba přinesla poznání sebe sama a uvědomění si skutečné životní podstaty a poslání, které každý dozajista máme, jen je někdy těžké rozpoznat v čem tkví. Pak také hlavně zdraví a čistotu duševní, bez které není ani zdraví tělesné.