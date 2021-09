„Příslušný úřad nám doporučil, abychom návrh na pozměnění dopravního značení stáhli,“ potvrdil Deníku polický starosta Jiří Beran, ale dodal, že radnice bude vplánu pokračovat a pokusí se jej vylepšit tak, aby získal většinovou podporu. „Rozhodně od této myšlenky nechceme ustoupit. Chtěli bychom nechat zaznít názor i těch, kteří jsou pro,“ reagoval starosta na skutečnost, že při veřejném projednávání dorazili v podstatě jen odpůrci změny.

V zájmu města je připravit řešení, které bude širokou veřejností a místními podnikateli akceptováno. „Dva ze tří automobilů náměstím jen projedou. Chtěli bychom aby, se doprava zklidnila a přijeli jen ti, co tam opravdu musí,“ uvedl starosta.

Hlavním argumentem pro dopravní změnu je zklidnění provozu, větší bezpečnost lidí a zatraktivnění města. „Už jen ten systém parkovacích míst… Když se podívám z okna, tak je to změť různorodě zaparkovaných aut,“ všímá si starosta z oken radnice. „Život a doprava na náměstí sice fungují, ale to neznamená, že by to nemohlo fungovat lépe,“ dodává starosta.

Podle obchodníků, ale navrhované řešení bude mít opačný efekt. „Dojde ke zvýšenému pohybu aut po obvodu náměstí,“ říká Roman Steiner z obchodu se smíšeným zbožím Koloniál Renata. Právě zde se zrodila petice, ve které níže podepsaní nesouhlasí s navrženými dopravními úpravami. Vadí jim zejména zvýšení dopravy po obvodu náměstí a mají strach ze zhoršené možnosti zásobování prodejen. „Auta sice nebudou projíždět skrz náměstí, ale kvůli jednosměrkám se rozhodně zvedne provoz po jeho obvodu,“ má jasno Steiner a svůj názor podložil i čísly. „Dal jsem si s tím práci a spočítal, že na náměstí je 66 míst na parkování. Kdyby byla všechna parkovací stání využitá, tak jen přijet a odjet z nich by při novém značení znamenalo, že auta v centru najedou o pět kilometrů víc, než kolik by potřebovala nyní,“ spočítal Roman Steiner.

Obchodníci se také obávají, že by je změna připravila částečně i o některé nakupující. Své o tom vědí od doby, kdy byla před více než deseti lety postavena přeložka s dvěma kruhovými objezdy, která drtivou část dopravy ze středu města odvedla. A s ní nejen negativa s dopravou spojená, ale i potenciální kupce. „Každý zákazník, který utratí korunu, je pro nás dobrý. Pokud bude systém příjezdu a odjezdu z náměstí komplikovaný, tak nám to nepomůže,“ přidává pohled obchodníka Steiner.

„Jsme rádi, že se realizace dopravních úprav odsunula. Pro život ve městě by to byla špatná změna. Potřebujeme, aby náměstí žilo šest dní v týdnu,“ uzavírá Roman Steiner.