Sochař Bartůněk daroval Náchodu sochu, odhalili ji před galerií výtvarného umění

Obsluha vysokozdvižných a jiných vozíků a skladníci OPERÁTOR/-KA SKLADU - SKLADNÍK/-ICE. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17900 kč, mzda max. 20900 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: EMERGE, a.s. je česká firma, která spolupracuje s předními firmami v oblasti automobilového průmyslu, výroby hraček, gumárenství apod. , Do výrobního závodu v Náchodě hledá nového kolegu/kolegyni, který/-á bude posilou týmu. , , OPERÁTOR/-KA SKLADU - SKLADNÍK/-ICE, Náplň práce: vykládka a nakládka materiálu; obsluha přiděleného VZV; práce na PC (skladový systém a práce se čtečkou); spolupráce s vedoucím výroby, team-leaderem, skladníky a mistry., , Požadavky: střední odborné vzdělání (vyučení); zkušenost na obdobné pozici alespoň 1 rok; platný průkaz VZV; znalost práce na PC; pečlivost, spolehlivost, zodpovědnost; ochota učit se nové věci., , Nabízené výhody: práce u zaměstnavatele, který ocení Vaše výsledky; odpovídající finanční ohodnocení; zaučení na danou činnost a podporu od nadřízených; příjemný pracovní kolektiv, který drží pospolu; stravenky plně hrazené zaměstnavatelem v hodnotě 85,- Kč; možnost profesního a osobního růstu; po určité době týden dovolené navíc; podpora ve vzdělávání formou kurzů; další zaměstnanecké výhody a benefity., , Bližší informace pro Vás!, - pozice pro OZP/OZZ s docházením do firmy - pracovní místo zaměstnavatel přizpůsobí Vašim potřebám, - nástup ihned nebo dohodou, - práce na dvě směny - od 06:00 hod. - 14:00 hod., 14:00 hod. - 22:00 hod., zkrácená pracovní doba - 7,5 hod./den. Pracoviště: Emerge, a.s. - pracoviště náchod, Kladská, č.p. 112, 547 01 Náchod 1. Informace: Jan Vlček, +420 725 996 195.