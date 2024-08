Pracovnici na přepážce pošty Partner v Adršpachu Marii Šepsovou páteční události šokovaly. A to i navzdory tomu, že registrovala už několik měsíců signály, které následujícímu vývoji situace už v lecčems napovídaly.

„Zhruba někdy od dubna provozovatel naší pošty Partner přestal vyplácet včas mzdu. Výplata přišla třeba s dvouměsíčním zpožděním," vrátila se na začátek prvních problémů dlouholetá pošťačka. „Minulý týden už můj pohár trpělivosti přetekl. Nevěděla jsem jak přinutit zaměstnavatele, aby zaplatil co má, tak jsem napsala dopis, kde jsem pohrozila stávkovou pohotovostí a stávkou," nenašla jinou možnost než tento legitimní krok poškozeného zaměstnance. Tento postup evidentně zabral, protože ještě ten den jí byla doplacena výplata za květen a červen. Jak se ukázalo, nebyla v tom sama. Podle interní komunikace mezi poštmistrovými dlužil provozovatel na jiných místech výplaty od dubna. „Už to samo o sobě signalizovalo, že něco je špatně," uvažuje dlouholetá poštmistrová.

Nepřišly peníze na důchody a druhý den se neotevřelo

Navzdory všemu ale páteční uzavření pobočky přišlo podle ní jako blesk z čistého nebe. „Začalo to tím, že nám ve čtvrtek nepřišly peníze, abychom mohli vyplácet lidem důchody. Volala jsem, proč nemám peníze a už se to spustilo. Celý odpoledne jsem sháněla informace co se děje a už bylo jasné, že je všechno špatně," popsala vzniklou situaci Marie Šepsová. „Opravdu to nesu těžce. Obzvlášť když vím, že tu nemuseli platit žádné náklady, pronájem a provozní poplatky hradila obec," nechápe přístup provozovatele.

Na vedlejší poštu to mají 12 kilometrů

Co bude dál zatím absolutně netuší. Sama by byla ráda, kdyby se pošty ujala obec a nenechala místní na holičkách. „To by byla ideální varianta," je přesvědčena. Další nejbližší poštu mají obyvatelé z Horního Adršpachu v Teplicích nad Metují, což je dobrých 12 kilometrů. „Jsem z toho hodně špatná. Co ti senioři, kteří sem sotva dojdou pro důchod? Hledali jsme cestu a pošťačka z Teplic doveze důchody lidem domů. Jsem ráda, že alespoň tohle pro ně můžeme udělat," spadl jí alespoň malý kámen ze srdce částečným vyřešením vzniklé situace.

Obec vyžaduje od pošty, aby našla řešení

Vrásky ale má vedení obce. „Už ve čtvrtek nás Česká pošta informovala, že není možné na přepážce vybírat hotovost. To byl ale jen začátek a dnes ráno jsme z ničeho nic zástupce České pošty telefonicky informoval, že se uzavírá pobočka a že se to bude řešit," uvedl místostarosta Adršpachu Tomáš Dimter.

Všechny provozní náklady a nájem pobočky dosud hradila obec ze svého rozpočtu. Že by ale v nynější situaci vyvíjela aktivitu v tom smyslu, že by poštu Partner chtěla do budoucna provozovat sama, místostarosta nevidí jako reálnou. „Je to samozřejmě věc na diskusi v zastupitelstvu. Čekáme na to, jak se k tomu postaví Česká pošta, a budeme od ní vyžadovat, aby našla adekvátní způsob, jak situaci vyřešit. Máme s ní uzavřenou smlouvu a to, že dochází k interním problémům se zprostředkovatelem služby je věcí pošty. Očekáváme, že během týdne, deseti dnů nám pošta představí způsob řešení nastalé situace," věří v brzké otevření poštovní pobočky. Podle mluvčího by Česká pošta měla otevřít pošty Partner s novými provozovateli ve střednědobém horizontu

Česká pošta po svém zjištění o těchto manipulacích okamžitě vypověděla smlouvy na provozování všech 17 pošt Partner a podala trestní oznámení. Starostové dotčených obcí jsou o situaci informováni. „Důchody, které měly být vyplaceny na 17 poštách Partner, budou adresátům předány buď na poště, která bude poskytovat poštovní služby místo dosavadní pošty Partner, nebo pracovníky kontaktní sítě, kteří adresátům doručují listovní zásilky," dodal mluvčí české pošty Matyáš Vitík s tím, že poštovní služby budou v daných lokalitách zajišťovány náhradními pobočkami.