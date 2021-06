"Na tento víkend 12. - 13. června, na pátek až neděli 18. - 20. června a podle situace i na poslední červnový víkend jsme nachystali prezentace hnízdění sokolů na prohlídkovém okruhu v Teplických skalách na výhledu na Chrámové stěny od skály Herynek. Pokud nebude příliš deštivé počasí, budou naši strážci se silnou optikou na místě připravení od 10:30 do 17:00 hod,“ uvedl Petr Kafka ze Správy CHKO Broumovsko. Na místo lze dojít po modré turistické značce z Anenského údolí od rozcestníku Krápníky.

„Nahlédneme do pestrého a fascinujícího světa nejrychlejšího živočicha na světě. Pomocí stativového dalekohledu budeme společně pozorovat dospělé sokoly donášející potravu a strážící svá mláďata. Pokud bude hnízdění zdárně pokračovat, uvidíme i malé sokoly vycházející ze skalní dutiny na okraj římsy, trénující křídla a žadonící o potravu. A snad se dočkáme i jejich prvních letů,“ věří Petr Kafka.

Pokud přijedete autem, parkujte nejlépe na parkovišti u vstupu do Teplických skal ve Střmenském podhradí u hotelu Orlík, ještě lepší je využít vlak, kterým přijedete až před vstup do skal, když zvolíte zastávku Teplice nad Metují – Skály.

Ne všechna pokusy o vyvedení mladých sokolíků byly úspěšné. Například hnízdění sokolů na Ostaši předčasně ukončila příroda. "V loňském roce došlo k úspěšnému hnízdění sokolů stěhovavých na okrajových skalách stolové hory Ostaš a k vyvedení tří mláďat. Pravděpodobně stejný pár letos zahnízdil nedaleko, v přírodní památce Kočičí skály, známé též pod názvem Dolní labyrint. Příroda však způsobila, že mláďata nedokončila vývoj," potvrdil Petr Kafka a navzdory neúspěšnému hnízdění poděkoval zejména turistům a horolezcům za respektování klidové zóny v okolí hnízda. "Přístup do přírodní památky Kočičí skály je tak již bez omezení a je už opět možné sejít i do Sluje Českých bratří, podívat se do krajiny ze všech vyhlídek a podle platných pravidel lze také provádět horolezeckou činnost v celé přírodní památce. Pozor je potřeba dát pouze na připravovanou těžbu kůrovcem napadených smrků a řídit se případnými pokyny vlastníka lesa," upozornil.