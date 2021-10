/FOTO/ Nelovíme pro kořist, ale pro všechno to krásné kolem lovu, je heslem sokolníků. Už více než půlstoletí je jejich Mekkou Opočno, kde už tuto středu odstartuje 54. Národní sokolnické setkání s mezinárodní účastí. Patří dokonce k největším na světě a po loňském ročníku okleštěném mnoha opatřeními na něj tentokrát opět bude mít přístup i veřejnost.

Mezinárodní setkání sokolníků v Opočně | Foto: Michal Fanta

Už od 80. let jezdí Viktor Čahoj z Prahy na setkání sokolníků do Opočna. Sokolnictví propadl před čtyřmi desítkami let. Jeho jméno přitom může být povědomé také televizním divákům. „Cvičil jsem i krkavce do filmu Rumburak. Jmenoval se Jack, s kolegou jsme ho učili třeba psát na stroji. Třicet let jsem vychovával zvířata pro film a přitom jsem dělal i sokolnictví," prozradil.