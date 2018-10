Sokolovna nasála masajskou atmosféru. Pomáhalo se africkým školám

Česká Skalice - Bylo krátce před sobotní dvacátou hodinou a okna sokolovny v České Skalici zářila do tmy. Do prvního patra, kde je velký sál, přicházeli natěšení návštěvníci na „svůj“ už devátý festival nazvaný Nasajem s Masajem, jehož výtěžek půjde na podporu škol v Africe.

„Letos přišlo 352 platících návštěvníků. Výtěžek ze vstupného činil 34 800 korun a dalších 11 885 korun byl dobrovolný příspěvek. Kromě toho za prodej triček, kšiltovek a knih se utržilo 5120 korun a 15 tisíc poskytlo město. Celkem byl hrubý příjem 66 tisíc 805 korun,“ prozradil jeden z hlavních organizátorů festivalu Jiří Rosa s tím, že čistý zisk je určen na provoz škol v tanzanském Mto Wa Mbu a v keňském Limuru.



Od zrodu festivalu ho jeho zakladatelé Jiři Georgo Rosa a Václav Vincenzo Dušek pojali jako benefiční na pomoc Africe, kam pravidelně jezdí, postavili tam školy a pomáhají tamním dětem. Ani letošní ročník nebyl výjimkou. „Pozvali jsme několik kapel, které tady vystupují zadarmo, protože se zřekly honoráře ve prospěch našich afrických dětí,“ poznamenal pořadatel hudební jízdy Jiří Rosa, jinak také bubeník legendární českoskalické kapely Experiment Rock.



Od začátku v sále panovala radostná atmosféra a všichni zúčastnění se náramně bavili, tančili a „nasávali“ s Masaji. První kapelou večera byla domácí alternativní ska formace Nabran Kutah. Pak přišel čas afrických Divokých bubnů. Koncert tohoto seskupení dokonale rozvibroval sál sokolovny a návštěvníci se vydali na pomyslnou cestu na africký kontinent. Příznivci tvrdého metalu si přišli na své při vystoupení kapely B-Side z Náchoda. Hudební smršť dostala diváky do varu. To už se připravovala hlavní hvězda večera – Honza Křížek.



Tento frontman kultovních Walk Choc Ice a také skupiny Blue Effect, která se po smrti české kytarové ikony Radima Hladíka rozpadla, je také multiinstrumentalista, skladatel filmové, scénické i reklamní hudby. Loni vydal sólové album nazvané jednoduše Honza Křížek. Publikum nadchnul nejen skvělou hrou na kytaru, ale i výrazným zpěvem. Ač hvězda, rozhodl se charitativní festival bez mrknutí oka podpořit. „Tento projekt má určitě smysl a přispět na školy v Africe je podle mě důležité,“ vysvětlil, proč na festival přijel.



Večer vrcholil, když se na scéně objevila českoskalická úderka Experiment Rock, kterou během vystoupení doplnily opět Divoké bubny, což by vděčný a báječný zážitek. Další sólové vystoupením s příchodem noci bravurně zvládl zpěvák a kytarista Iggy Pop Špína, vlastním jménem Pavel Pokorný, který na festival dorazil až ze vzdáleného Nového Sedla nedaleko Karlových Varů. Tečku za letošní přehlídkou udělala kapela Rizikové pracoviště.



Organizátor Rosa už nyní myslí na příští, jubilejní desátý festival Nasajem s Masajem. „Chtěli bychom, aby při jubileu zahrála jedna velká známá kapela. Její jméno zatím neprozradím, protože vše je v jednání. Desátý ročník by měl být slavnostnější a multižánrový jako letos, aby se pobavily všechny skupiny návštěvníků. Bude s tím ještě spousta práce a začneme festival připravovat dlouho dopředu,“ dodal Rosa.

Je potřeba jakýmkoli způsobem pomáhat

Skvělý muzikant a zpěvák. To je Honza Křížek (44), který je známý z kapel Walk Choc Ice a Blue Effect. Přestože je to hudební hvězda, neodmítl nabídku hrát na devátém benefičním festivalu Nasajem s Masajem v České Skalici. „Nezřídka se zúčastňuji benefic podobného charakteru a tam, kde to má mysl, jsem ochoten vystoupit a podpořit dobrou věc,“ řekl.



Co stálo u zrodu toho zahrát na festivalu Nasajem s Masajem?

Na festivalu Mighty Sounds v jižních Čechách jsem potkal syna zakladatele českoskalického festivalu Jirku Rosu mladšího, který tam hrál na bicí v kapele Final Flag. Tahle parta mně úplně vyrazila dech. Potom mezi námi vzniklo facebookové přátelství. Jirka mě nedávno oslovil, zda bych přijel se svým sólovým projektem do České Skalice na festival Nasajem s Masajem. Řekl jsem okamžitě, že ano.



Proč?

Nezřídka se zúčastňuji benefic podobného charakteru a tam, kde to má mysl, jsem ochoten vystoupit a podpořit dobrou věc. Tento projekt má určitě smysl a přispět na školy v Africe je podle mě důležité. Je potřeba jakýmkoli způsobem pomáhat. Zakladatelé festivalu postavili školu v Africe, aby se tamní děti mohly něco naučit. To je úžasné. Já jsem tady kvůli tomu, abych zahrál lidem a tím tu dobrou věc podpořil.



Vždy jsi měl v sobě sklony pomáhat těm, kdo to potřebují?

Ano, určitě. Rád nabídnu pomoc, protože ta je potřeby vždycky. Jednou ji třeba budeme potřebovat sami a budeme vděční, když odněkud přijde. Prostě tomu věřím.



Pomáhat někomu ve vzdálené Africe může být pro někoho iracionální, když mnoho lidí potřebuje pomoc tady. Jak to vnímáš ty?

Pro mě to smysl má. Rosa starší je pro mě zárukou serióznosti a transparentnosti. Je přesvědčen, že to, co dělá, je nutné a potřebné. A já jsem o tom přesvědčen také. Už v době, když jsem měl 37 let, jsem se rozhodl podporovat organizaci UNICEF a každý měsíc jí dávám částku 300 korun. Navíc často přijímám důvěryhodné výzvy typu festivalu Nasajem s Masajem.



Už jsi byl někdy České Skalici, nebo je to premiéra?

Vím, že tady kdysi na Rozkoši probíhal legendární 1. Český Woodstock. Ten jsem ale nezažil, jenom jsem o něm slyšel. Jsem tady poprvé a jsem rád, že jsem byl pozván. Hynek Šnajdar