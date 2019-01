Náchodsko – Devětadvacetiletému Janu Pajerovi z Velkého Třebešova se doslova z minuty na minutu obrátil život naruby. Naštěstí v pozitivním slova smyslu. Z tuctového úředníka se stane poslancem. Do sněmovny se probojoval z posledního místa kandidátky.

Volby. Ilustrační fotografie. | Foto: DENÍK/Lubomír Stehlík

„Šok, šok, šok" – to jsou slova, která při včerejším rozhovoru Jana Pajera s Deníkem padala nejčastěji.



„Byl to pro mě absolutní šok. Největší v mém životě. A nejen pro mě. V šoku byli všichni – má rodina, kamarádi, kolegové ze strany i z úřadu…,“ vyprávěl – dle veselosti v hlase – očividně šťastný Pajer. O tom, jakého úspěchu dosáhl, věděl z první ruky. Volební výsledky totiž sledoval spolu s volebním štábem.



Na Jana Pajera čeká v blízké budoucnosti nejen funkce poslance. Za pár měsíců se navíc stane i otcem. Miminko, které spolu s manželkou očekávají v říjnu, bude jejich prvním potomkem. „Jestli to bude kluk nebo holčička – to nevíme. Necháme se překvapit,“ řekl Deníku Jan Pajer.



Muž, který bude sedmým nejmladším poslancem v parlamentu, svůj mimořádný volební úspěch zatím neoslavil. „Ani ne za měsíc budu mít třicetiny. Zřejmě to pak oslavím všechno najednou… Snad už budeme všichni z toho obrovského šoku vzpamatovaní,“ doufá mladý muž.

Pajer, Horníková a Marková

Preferenční hlasy – to byl bezesporu fenomén víkendových voleb. Díky nim se mohla – kromě Jana Pajera – radovat z obhajoby mandátu i jeho stranická kolegyně Zdeňka Horníková (57).

Ta dostala 4635 preferenčních hlasů, díky nimž přeskočila pět spolustraníků, kteří byli na kandidátce před ní.

„Nesmírně si vážím každého preferenčního hlasu. Strašně moc to pro mě znamená. Opravdu jsem všem lidem, kteří mi jej dali, velice vděčná,“ řekla včera Deníku Zdeňka Horníková. Ta, stejně jako její stranický kolega Jan Pajer, neskrývala radost z výsledku voleb. „ Jsem spokojená s modrým městem Náchodem, s modrým náchodským okresem a s modrým krajem. Volby dopadly velice dobře, jsem ráda, že zvítězily tři pravicové strany,“ nechala se slyšet Horníková.

Jak dodala, už se těší na spolupráci s Janem Pajerem, jehož zvolení bylo stejně jako pro ostatní, tak i pro ni samotnou velkým překvapením. „Devětadvacet let – to je věk, kdy má mít člověk již něco za sebou. Honza Pajer má za sebou studium politologie. Bude moci převést teorii do praxe. Jsem si jista, že bude pro Náchodsko velkým přínosem,“ je přesvědčena Horníková. Jak dodala, internetovou kampaň, která prý Pajerovi pomohla ke zvolení, schvaluje. „I já jsem oslovovala voliče přes internet,“ uvedla Horníková.

O deset let mladší poslankyně Soňa Marková, jež byla „jedničkou“ na kandidátce KSČM, získala 2719 preferenčních hlasů. Své prvenství uhájila a stala se jedinou komunistickou poslankyní za Královéhradecký kraj.

„Výsledky voleb jsou pro KSČM celkem úspěšné, a to proto, že strana obhájila svou sílu co se počtu získaných mandátů týká,“ uvedla Soňa Marková. Zároveň však dodala, že bylo velice těžké bojovat proti antikomunistické a vůbec antilevicové atmosféře, která byla díky tištěným i internetovým médiím vytvořena. „Celkově však nejsou výsledky moc povzbudivé – mrzí nás například to, že 40 procent občanů zůstalo doma a nepřišlo k volbám,“ nechala se slyšet Soňa Marková.