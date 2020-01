Obec faru včetně přilehlých pozemků a nedaleké stodoly prodala před lety zájemci za symbolickou jednu korunu. Vize, že faru postavenou v roce 1782 nechá opravit, se ale rozplynula. Převod objektu a jeho následná rekonstrukce nebyla nijak smluvně určena a nyní - zhruba 16 let po změně majitele - je dům zralý na demolici.

Majitel se rozmýšlí, zda faru prodá zpět obci

Tento týden se šonovskému starostovi Vladimír Grusmanovi podařilo zkontaktovat majitele. Tím je lékař Vladimír Študent, který má ordinaci v nedalekém Broumově. „Snažil jsem se s ním řešit co s farou dál. Vyměnili jsme si několik názorů a postřehů a já jsem mu za obec Šonov nabídl, že bychom si faru vzali zpět do vlastnictví obce,“ prozradil starosta, že tuto představu nepřijali v první vlně místní zastupitelé s nadšením. „Nevěděli, jestli to myslím vážně, ale pak jsem vysvětlil, že to je objekt, který hyzdí vzhled obce a je nejvyšší čas s ním něco udělat. Mám požehnání s majitelem tuto otázku řešit dále s podmínkou, že zpětný převod do vlastnictví obce bude bezúplatný,“ uvedl šonovský starosta s tím, že přijatelná cena by byla třeba ona symbolická jedna korun, za kterou majitel před lety objekt odkoupil. „Určitě ale nebudeme akceptovat žádné vícemístné částky,“ má jasno starosta, který nyní čeká, jak se majitel fary rozhodne.

Co by v případě dohody obec s chátrající farou udělala zatím jasno není. „Připadá mi zbytečné nad tím trávit čas a úsilí, když nevím, jestli to k něčemu bude. Chceme to řešit v okamžiku, kdy bude jasné, že pozemek a budova bude zpátky pod obcí,“ říká starosta, který věří, že majitel na jeho návrh přistoupí.

O peníze od památkářů vlastník ani nezažádal

O osud objektu se zajímá už několik let i sdružení Omnium, které se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených nebo nevyužívaných památek, od drobných staveb, křížů, křížových cest až po velké sakrální i nesakrální památky v celé republice. „S panem Študentem jsme jednali už před několika lety o odkoupení fary. V podstatě šlo pouze o to, aby dorazil k právníkovi a podepsal smlouvu. Ale ani za této situace, že by z toho něco měl nakonec nedorazil. Bylo to bez vysvětlení - už jsme se nikdy nedozvěděli proč,“ popsal Jakub Děd jednání s majitelem. I Deník se pokoušel opakovaně majitele kontaktovat, ale neúspěšně.

Přivést majitele k zodpovědnosti se nedaří ani památkářům z územního pracoviště Národního památkového ústavu v Jaroměři-Josefově. Přestože jsou památkáři připraveni práce na záchraně objektu podpořit, tak je nemohou uvolnit, protože o peníze nikdo nežádá. „Je to rozhodně nejohroženější památka Náchodska a dominuje i mezi ohroženými památkami Královéhradeckého kraje,“ říká památkář Adam Zezula.

Ani úřadům se nepodařilo prosadit nařízené zabezpečovací práce. Přitom nečinnost majitele kulturní památky, který nepečuje o její zachování může skončit i vysokou pokutou. Ta možná bude hrozit i pasivním majitelům fary.

Hodnotná pozdně barokní farní budova, jejíž areál dotváří hospodářské budovy, stojí uprostřed obce. Společně s kostelem sv. Markéty tvoří významný architektonický celek zakomponovaný do zástavby obce i do barokní krajiny. Objekt je silně zchátralý a dlouhodobě bez údržby. Postupně se propadla značná část střechy, do objektu silně zatéká. Přes celkově havarijní stav je v budově dochována řada historických hodnotných výplní (okna, dveře, okenice). Na rozdíl od velké většiny venkovských far byla šonovská ušetřená novodobých stavebních zásahů, paradoxně se jí ale vyhnula i jakákoliv údržba a objekt se nachází v krajně havarijním stavu. Chybí většina výplní otvorů, zdivo je porostlé náletovou vegetací. Odpadávajícími částmi propadlé střechy je ohroženo i okolí stavby.

Jiří Řezník