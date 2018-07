Šonovský kostel vydal poklad v podobě Janáčkova kvarteta

Broumovsko – Nádherným koncertem renomovaného Janáčkova kvarteta pokračoval v sobotu festival Za poklady Broumovska.

Druhý koncert si přišlo do šonovského kostela vyslechnout více než 328 návštěvníků z České i Polské republiky, kteří do festivalových kasiček přispěli na dobrovolném vstupném částkou 24.080 korun.Foto: Barbora Hrdá

Druhé koncertní zastavení zavedlo posluchače do kostela sv. Markéty v Šonově.



Housle, viola a violoncello sehrály před festivalovým publikem hlavní roli spolu se členy Janáčkova kvarteta Milošem Vackem, Richardem Kružíkem, Janem Řezníčkem a Břetislavem Vybíralem, kteří interpretovali skladby Ludwiga van Beethovena a Leoše Janáčka.



Na výspu Broumovského výběžku si našlo cestu více než 320 posluchačů z České republiky i Polska, kteří do festivalových kasiček přispěli na dobrovolném vstupném částkou převyšující 24 tisíc korun. „Bylo nám ctí přivítat na našem festivalu renomované Janáčkovo kvarteto, které minulý rok oslavilo 70. výročí vzniku a svou činností přispělo k tomu, že je Česká republika považovaná doslova za kvartetní velmoc. Soubor účinkuje na festivalu poprvé a přivezl dokonalou interpretaci pozdního Janáčka i Beethovena,“ uvedla ředitelka festivalu Tereza Kramplová.



„Koncert byl krásný, v nádherném prostředí, a jsme velice překvapení, jaká byla vysoká návštěvnost – přišlo tolik lidí a vytvořili srdečnou atmosféru, takže se nám hrálo velice hezky. A navíc nás teď čeká prázdninová dovolená, ze které máme taky radost,“ uvedli po koncertě s úsměvem na rtech členové Janáčkova kvarteta.



CO SE CHYSTÁ

Další hudební zážitek nabídne festival v sobotu 14. července od 18 hodin v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově. Koncert bude cenou pro laureáty Mezinárodní soutěže Pražské jaro 2017. Publiku představí v netradiční kombinaci zajímavý program mladá houslistka Olga Šroubková a violoncellista Eduard Šístek.