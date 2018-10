Souboj o Senát začíná. Bude senátorem Bělobrádek nebo Červíček?

Náchod - Čtyřicátníci a starší si jistě pamatují soutěžní televizní revue Dva z jednoho města. Finalisté dnešního a zítřejšího souboje o Senát Parlamentu ČR jsou také dva a oba mají rodiště v Náchodě.

Soupeři pro 2. kolo senátních voleb: Pavel Bělobrádek a Martin Červíček.Foto: Deník

Martin Červíček (ODS) a Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) svedli minulý týden velice vyrovnanou partii, kde o vítězi prvního kola rozhodovalo pouhých 58 voličů navíc ve prospěch šéfa KDU-ČSL. Ten získal 11 714 hlasů (26,62 %), zatímco brigádní generál v.v. Martin Červíček jich měl 11 656 (26,49 %).



DRUHÉ KOLO VOLBY BÝVÁ VÝRAZNĚ SLABŠÍ

Zatímco v prvním kole senátních voleb se účast (i díky paralelnímu konání komunálních voleb) přehoupla přes 45 %, nyní se očekává, že druhé kolo bude výrazně slabší. Před šesti lety, kdy se ve finále rozhodovalo mezi oranžovým Lubomírem Francem a rudou Soňou Markovou, ve druhém kole přišlo do volebních místností jen něco přes 15 % voličů.



Franc s Markovou sice v prvním kole prohrál, ale ve druhém na svou stranu přetáhl voliče poražených konkurentů.

Šestačtyřicetiletý Martin Červíček nezapře svou policejní minulost. V případě úspěchu by se chtěl v Senátu zaměřit na oblasti dopravy a bezpečnosti. „Mou prioritou bude prosazení systémového financování oprav krajských silnic. Chci se zasadit o změnu legislativy upravující činnost Policie ČR s ohledem na aktuální bezpečnostní priority,“ říká bývalý policejní prezident.

To Pavel Bělobrádek by se snažil být aktivní v sociální oblasti. „Soustředil bych se na prosazování návrhů KDU-ČSL, zejména co se týká reformy penzí, zrovnoprávnění maminek seniorek, na dostupné bydlení či na další snížení daní pracujícím rodičům a samozřejmě pomoc rodinám zdravotně postižených,“ naznačil svoji oblast zájmu vystudovaný veterinář, který si nemyslí, že by měl mít Senát větší pravomoce.



ZMĚNY NEJSOU TŘEBA

„Jsem proti účelovým změnám Ústavy. Pokud by však panovala široká shoda na systémové změně Ústavy, pak v případě Senátu by bylo možné uvažovat o tom, že by nejen u volebních a ústavních zákonů, ale u všech bylo k přijetí zákona třeba souhlasu obou komor,“ zamyslel se nad případnou změnou přístupu. „Šlo by o zásadní změnu a bylo by třeba vést debatu o tom, zda po 30 letech budování demokracie je důležitější kvantita či kvalita zákonů…,“ dodává Bělobrádek.



NAVRÁTIT DŮVĚRYHODNOST

Také Martin Červíček si myslí, že není nutné současné pravomoci Senátu posilovat, ale spíše mu navrátit důvěryhodnost. „Z mého pohledu je důležité, aby byla naplněna nejenom jeho primární funkce „pojistky“ demokracie a dohledu nad výkonnou mocí státu, ale aby v Senátu byli lidé-politici - kteří budou schopni se věnovat oblastem, v nichž mají dostatečnou odbornou i řídící zkušenost.“ Je přesvědčen, že senátoři by měli být lidé, kteří budou schopni hájit konkrétní zájmy regionu, za který do Senátu kandidují a jsou schopni prosazovat jejich řešení i v rámci legislativního procesu.



Kdo z kandidátů bude mít více sympatizantů, by mělo být spočítáno už zítra. Kvůli předem očekávané slabší účasti voličů by sčítání odevzdaných hlasů tentokrát nemělo trvat příliš dlouho.