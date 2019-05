Jedná se o písně dříve velice známé a rozšířené mezi širokou veřejností, které si v našem kraji prozpěvují snad jen staré babičky.

Soubory by si přály, aby se na lidovou hudbu nezapomnělo a chtěly by natočit CD s výběrem lidových písniček. Zapojily se proto do projektu PROČesko, aby získaly grant. Podpořit je můžete svým hlasem na facebookové stránce projektu.