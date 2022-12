Krajský soud v Hradci Králové dnes opět zamítl žalobu manželů Kučerových, kterou se domáhají zrušení vyvlastnění a zastavení vyvlastňovacího řízení. Spor se týká pozemků v trase obchvatu Jaroměře na Náchodsku. Podle žalobců pro vyvlastnění není důvod, protože stát může pozemky získat směnou, k níž jsou Kučerovi připraveni. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) stavbu obchvatu letos v září zahájilo, hotovo by mělo být v roce 2024.

Rozsudek není pravomocný, nabude právní moci okamžikem doručení zúčastněným stranám sporu. Jediným opravným prostředkem proti rozhodnutí soudu tak bude podání kasační stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. Žalobce František Kučera je místopředsedou Vrchního soudu v Praze.

Krajský úřad i ŘSD soudu dříve navrhly, aby žalobu Kučerových opět zamítl. Podle právního zástupce ŘSD je žaloba nedůvodná. ŘSD také dříve uvedlo, že pokud by ve sporu nastal zvrat, znamenalo by to zřejmě pozastavení stavby.

Začala stavba obchvatu Jaroměře za 688 milionů Kč, hotovo má být v roce 2024

O vyvlastnění pozemků, které František Kučera získal dědictvím, rozhodl Krajský úřad Královéhradeckého kraje letos v únoru. Právo hospodařit s pozemky získalo ŘSD. Úřad dále zřídil věcné břemeno na dalších pozemcích Kučerových, a to kvůli přeložce plynovodu.

Následnou žalobu Kučerových krajský soud v dubnu zamítl. Ale po kasační stížnosti Kučerových Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu zrušil. Zdůvodnil to tím, že krajský úřad chyboval při doručování rozhodnutí o vyvlastnění pozemků. Kraj následně doručení zopakoval, ale krajský soud musel ve věci znovu rozhodnout.

Obchvat dvanáctitisícové Jaroměře o délce 6,55 kilometru je přeložkou silnice I/33. Z města odvede tranzitní dopravu ve směru z Hradce Králové na Náchod a Polsko. Navazovat bude na nynější konec dálnice D11 u Hořenic severně od Jaroměře a u Velkého Třebešova se napojí na obchvat České Skalice.

Plánovaný obchvat JaroměřeZdroj: ŘSD