„Původně zde měl řeznictví nějaký Weisser,“ ukazuje Josef Štěpán na starý německý vývěsní štít. Řeznickou minulost domu potvrzují ještě původní dveře do dnes již zbourané lednice. „Po 90. roce, kdy se mohlo začít podnikat, tak jsme zde měli smíšené zboží. Když v Broumově postavili Penny Market, tak jsme končili,“ dodává Josef Štěpán a vydáváme se na krátkou procházku muzeem.

Lihové vařiče, kahany, odměrky na mléko, máselnice, odstředivky, zařízení na pražení kávy, historické kalkulačky, lékovky či Edisonův válečkový fonograf na nahrávání i poslech. „Má to krásnou strojovnu,“ otevírá původní profesí nástrojař Josef Štěpán skříňku s mechanismem a klikou ho uvede do provozu. „Trochu to je slyšet, ale ten váleček je už obehraný,“ zní z amplionu zvuk jak z filmu pro pamětníky. Na původním mramorovém pultu stojí staré opuncované váhy. Jsou tu i staré truhlářské nástroje a kousek od nich první otovický počítač. „Ještě k němu byl monitor a magnetofon,“ říká Štěpán a bere do ruky další malý předmět. „Tohle je pěkná věc,“ odšroubuje víko a na dlani má malý cestovní mikroskop. „Ten používali sběratelé brouků,“ dodává.

Za muzeem jsou roky sbírání. „Mám tu od všeho něco. Nic jsem nevyhodil, ale je to neštěstí,“ usmívá se sběratel a ukazuje soubor několika hezkých kovových pokladniček z nichž jedna má na sobě vyražen citát slavného spisovatele: „Učte se střádati v mládí, abyste ve stáří neměli hladu – Alois Jirásek.“ Rada užitečná i pro nevyzpytatelnou současnost…

Zřejmě málokdo ví, že v Otovicích vedle kostela je malé soukromé muzeum plné krásných věcí a stovky vyřezávaných lžící.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

U mnoha předmětů by návštěvníci jen stěží uhodli, k čemu mohli sloužit. „Tohle je třeba na žehlení puku u kalhot. Tady jsou cestovní ohřívače kulmy, tohle skládají cestovní zouvák, tady křivítko pro konstruktéry, tyhle kousky jsou na broušení žiletek, tady je špikovací nůž,“ bere do ruky různé předměty. „A tohle je na krájení tabáku,“ uvede do provozu půvabnou gilotinu. Za zmínku jistě stojí i velká zavařovací láhev naplněná jakýmsi tmavým obsahem. tipuji sušené houby, ale mířím vedle. "Je to sušená cibule, ještě z války," překvapuje mě sběratel.

Kromě tohoto půvabného pel-melu zaujme na chodbě domu ucelená expozice, která poukazuje na zručnost Josef Štěpaná. Na několika panelech visí desítky vlastnoručeně vyřezávaných lžící. „Začal jsem chodit do dřevořezbářského kroužku pro dospělé a pár jsem jich udělal. Pak mi Dáša Zbořilová řekla, že když jich udělám sto, tak uspořádá výstavu,“ vzpomíná. Lžíce mají rozličné tvary, podle druhu dřeva i různé barvy. „Tohle je lípa a tyhle tmavě zabarvené jsou ze švestky. Tu mám nejradši, má hezkou kresbu,“ dívá se na jednu z nich.

Každá lžíce je originál a při jejich výrobě autor fantazii meze nekladl. Jedna je jak větvička jmelí, další má ulitu ze šneka, jiné lžíce mají a pokroucená či zauzlovaná držátka. „Tahle třeba i píská,“ předvede, že do držadla vyřezal flétničku. „A to je například Cimrmanova lžíce hladomorka,“ ukazuje lžící s dírou, při jejíž výrobě se inspiroval od fiktivního všeuměla. Sbírku stovky lžic vyrobil za rok a půl. Ta poslední stá je pro obry a měří zhruba metr. „Je z lipového špalku a po chvilkách jsem jí vyřezával asi týden," bere do ruky jubilejní lžíci.

„Původně jsem se dřevořezbu začal učit s tím, že si vyřežu betlém. Ale k tomu jsem se zatím ještě nedostal,“ přiznává dosud nenaplněný sen.