"Takové zásahy sice nejsou na denním pořádku, o to jsou ale pro všechny záchranáře náročnější a vyžadují intenzivní společnou přípravu všech zúčastněných složek," říká tisková mluvčí hasičů Martina Götzová. Hasiči se tak zúčastňují pravidelných výcviků se zaměřením na záchranu osob v podvěsu pod vrtulníkem. Přípravy se účastní spolu s lékaři a záchranáři ZZS KHK i hasičští letečtí záchranáři z centrální stanice Hradec Králové, kteří doplňují posádku při určitých typech zásahů na vyžádání.

"Tentokrát si hasiči vyzkoušeli, jaké to je v případě, když je nutné transportovat kynologa společně se psem do míst, kde je zapotřebí jejich pomoc," dodala mluvčí hasičů, že do vzduchu se podíval i pes.