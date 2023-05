„Je v odsunuté pozici od ulice. To nás vedlo k tomu, že jsme jeho objem i pozici zachovali, a tím se vytvořila idea náměstíčka v italském stylu, takzvané piazzetty. Bude to vydlážděný veřejný prostor se stromem, záhonem a lavičkami, který v kombinaci s komorní společensko-kulturní stavbou vytvoří unikátní místo pro setkávání lidí,“ popisuje hradecký architekt a náchodský rodák a dodává, že součástí stavby bude i průchozí pasáž do vnitrobloku coby odkaz na tradici pasáží v Náchodě.

„Dopoledne bude mít východní světlo, takže odpoledne tam malíři mohou tvořit, aniž by jim slunce svítilo na plátno. Myslím si, že takový ateliér má málokteré město velikosti Náchoda. Velmi nám pomohlo, že vedení radnice spolky předem oslovilo, komunikovalo s nimi a zohlednilo jejich požadavky. My jsme na to mohli reagovat a promítnout to do výsledné realizace. Myslím si, že to bude pro místní příjemná stavba blízko náměstí a vedle kina a věřím, že dům ožije tvůrčími lidmi,“ pochvaluje si Vymetálek.

Společenský dům bude propojený se sousedním objektem, ve kterém sídlí městská policie. V budou expozice spisovatele Josefa Škvoreckého a architekta Jana Letzela, autora slavného paláce v Hirošimě, který zůstal osamoceně stát po výbuchu atomové bomby. Ve výstavní síni Josefa Škvoreckého budou i originální exponáty dovezené do Náchoda z kanadského Torontu, kde po odchodu do exilu působil. V členité místnosti budou repliky knihovny a pracovny, na stěnách velkoformátové fotografie a informační tabule.

„Půjde o nově vytvořený nábytek s původními rozměry. Vycházíme z fotografií z Toronta.

Pracovna se bude skládat ze dvou policových knihoven, pracovního stolu a židle. Rovněž vybavení bude podobné jako originál. Přímo z Toronta máme dovezené knihy, několik ocenění, spisovatelův obraz od Bohumíra Španiela, audiokazety, LP desky, plakáty a fotografie. Jsou to autentické materiály z domácnosti Josefa Škvoreckého,“ říká Jan Špaček z kulturního odboru náchodské radnice.

V současné době jsou stavební práce přibližně v polovině. Dokončuje se vnější opláštění objektu, hotové je zateplení či okenní výplně. Uvnitř jsou vybetonované podlahy a stavbaři postupně přecházejí do interiéru, kde již jsou rozvody vody a tepla. Dokončené jsou střechy a pracuje se i na fasádách okolních domů.

„Nyní se budeme primárně věnovat vnitřku objektu. Dokončení plánujeme na březen příštího roku, ale je pravděpodobné, že se to zvládne o něco dříve,“ konstatuje náchodský místostarosta Jan Čtvrtečka, podle kterého by se cena stavby neměla příliš zvýšit oproti původně stanoveným 57 milionům korun.

„Došlo k navýšení o zhruba dva miliony kvůli doprojektování počítačové sítě, bezobslužného systému přístupů prostřednictvím karet a podobně. Jsme zhruba v polovině stavby, takže se nyní nedá říci, zda ještě něco ušetříme, anebo naopak ještě něco přibyde s ohledem na to, že se ceny stavebních materiálů průběžně mění. Nicméně si nemyslím, že by nás tam mělo něco zásadně překvapit,“ uvádí.

Zahájení stavby předcházel archeologický výzkum, který přinesl tisíce nálezů. Několik metrů za někdejšími hradbami a městským příkopem, které byly ve středověku součástí opevnění, archeology překvapily například vypracované kusy kachlů, mince různého stáří a měn a zejména keramická soška Panny Marie či bronzová rolnička.

„Ve středověku měli za hradbami své dílny řemeslníci, kteří pracovali s otevřeným ohněm,“ vysvětlil před časem archeolog Muzea Náchodska Jan Košťál.

„Archeologický průzkum mě překvapil. Nečekali jsme, že budou za hradbami původního středověkého města tak zajímavé nálezy. Muzeum Náchodska je nyní zpracovává a následovat by měla výstava,“ doplňuje Čtvrtečka.