Na dvoře hospodářství v Martínkovicích stojí vyblýskaný traktor značky Case s českými vlaječkami přidělanými na zpětná zrcátka. Dnes 19. února brzy ráno měl vyrážet ku Praze podpořit protest části českých zemědělců. Nakonec však zůstal doma. O tom, že mohutný traktor bude v Praze chybět rozhodla zranění oka traktoristy, který měl touto dobou sedět za volantem.

Špona v oku zabránila traktoristovi vyrazit protestovat do Prahy | Video: Jiří Řezník

„Bohužel mi při práci s rozbruskou vlétla kovová špona do oka. Místo do Prahy jedu teď k očnímu na vyšetření," říká Martin Roman z Otovic a jeho slova potvrzuje zalepené pravé oko. V zemědělství pracuje deset let. S jedním okem se na dlouhou trasu vydat nemohl. Na otázku, jak by se s takovýmto traktorem jelo do Prahy, odpovídá stručně a výstižně: „Dlouze."

Vlaječky na traktoru by ale neměly vyjít naprázdno. Martin Roman věří, že už ve čtvrtek 22. února se společně s dalšími zemědělci z Náchodska zapojí do mezinárodního protestu u hraničního přechodu do Polska, k čemuž je vyzvala Agrární komora České republiky. Hlavním důvodem je upozornit na problémy spojené s komplikovanou zemědělskou politikou Evropské unie, které mají společné všichni farmáři ze střední a východní Evropy.

Radim Vajsar přidělává na traktor vlaječku. K plánované cestě na protest zemědělců nakonec nedošlo. Ve čtvrtek se ale už chtějí připojit.Zdroj: Deník/Jiří Špreňar

