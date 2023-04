„Při úpravě náměstí jim poškodili kořenový bal, takže prosychaly. Radnice se vymlouvá, že by kvůli nim nerostly koruny nových lip. Štve mě, že je pokáceli. Jedna lípa byla v pořádku, druhá mohla alespoň ještě dostat šanci. Hlavně se tam mohla udělat úprava, aby ke kořenovým balům šla voda,“ stěžuje si bývalý českoskalický starosta a někdejší senátor Petr Fejfar.

FOTO: Husovo náměstí je otevřené. Městskou kasu stálo okolo 50 milionů korun

Pokácení lip mrzí i českoskalickou rodačku Bělu Hejzlarovou, která náměstím procházela právě v době, kdy okolo zněl zvuk motorové pily. „Vadí mi to, protože byly památečné, velké a vypadalo to, že i zdravé. Patřily k té soše. Náměstí máme pěkně udělané, to je pravda, i stromy zase vyrostou, ale málo platné, ty lípy byly památečné. Pokud na tom nebyly vyloženě špatně, mohly tam zůstat,“ uvažovala.

Naopak zcela jasno měl Josef Řezníček, který odstraňování pařezů sledoval zpoza výlohy místní cukrárny. „Byly shnilé, tak se pokácely, nic jiného v tom není. Nevím o tom, že by někdo pokácel lípu, která by nebyla suchá,“ ukazoval směrem k sousoší.

„Měly špatné kořeny, to poznám. Tamta hodně a ta druhá byla také suchá. Když do toho říznu, je to jasné, určitě zdravé nebyly,“ byl přesvědčen jeden ze dvou mužů, kteří z náměstí pařezy odstraňovali.

V České Skalici se lidé rozloučili se stoletými lipami, půjdou k zemi

Radnice má podle současné starostky Zuzany Jungwirthové několik dendrologických posudků doporučujících pokácení lip. Revitalizaci náměstí měly ustoupit už před několika lety, ale část obyvatel se proti tomu postavila. V roce 2019 podepsaly petici za jejich zachování čtyři stovky lidí. Odpůrci kácení se nakonec s městem dohodli, že k tomu prozatím není důvod, a že lípy na místě zůstanou minimálně do doby, než budou bránit růstu nově vysazených stromů.

A právě k tomu podle zástupců radnice nedávno došlo. „Schvaluje se pokácení dvou kusů lip velkolistých v ose pomníku Boženy Němcové na Husově náměstí v souladu s dříve vydaným rozhodnutím o povolení kácení,“ píše se v usnesení zastupitelstva z 12. prosince loňského roku.

„Souhlas s kácením jsme měli asi šest let. Dohodli jsme se, že se tam nechají, a pokud bude potřeba je pokácet, usnese se na tom zastupitelstvo. To jsme splnili. Staré lípy tam měly být do doby, než se naruší symbióza s těmi novými a potom se rozhodneme udělat ten poslední krok. Nastalo to už teď, po dvou letech,“ říká Jungwirthová a dodává, že po pokácení se ukázalo, že stav lip byl skutečně špatný. „Také mi je těch stromů líto, ale nedalo se nic dělat,“ krčí rameny starostka.

TOP 5 investic loňského roku napříč Náchodskem

Podle ní se potvrdilo, že jedna lípa byla zcela odumřelá, což věděli, a ta druhá byla vevnitř dutá. Ale šlo spíše o soužití stávajících stromů s těmi, které tam radnice nechala vysadit před zhruba dvěma lety. „Už nyní bylo vidět, že nezastíněné stromy měly viditelně rovnější růst, zatímco ty zastíněné měly tendenci se odklonit do strany. Snad jsem z hlediska generací, která tady budou za sto let udělala to, co šlo,“ doufá starostka s poukazem na nespokojenost části obyvatel.

Odstranění lip s sebou podle starostky nese stavební zásahy do části nového náměstí, kvůli odstranění kořenů. „Musíme se ohlížet i na to, aby si tam jednotlivé vrstvy povrchu takzvaně nesedaly. Je potřeba je opět zhutnit, aby se nepropadaly a tato část náměstí byla opět v pořádku. Obávám se však, že si to bude sedat pomalu, a to se podepíše na stavu náměstí,“ konstatuje Zuzana Jungwirthová.