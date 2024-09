Zatímco Novotný hovoří o nepochopení informace napsané pod tlakem dramatických povodňových událostí, ekologové mají výhrady k celé řadě rozhodnutí jím vedené komise.

„U Navrátilova lesa byl vytvořen systém tří tůní z důvodu zádrže vody v krajině, tyto jsou v současné chvíli přeplněny a jejich přepad je sveden do rybníka. Zdoňovský rybník není v dobrém technickém stavu, bylo vydáno stavební povolení k jeho opravě, která měla proběhnout letos. Od středy bylo stavidlo upraveno na maximální možný odtok, rybník byl a je průběžně monitorován. Bezpečnostní přeliv nezvládá nápor vody, na kterou nebyl dimenzován,” stálo ve sporné zprávě na webu Teplic nad Metují.

V první reakci spolek Živá voda informoval, že i během extrémních a dlouhodobých dešťů soustava s minipoldry a obnoveným mokřadem efektivně zadržela velké množství srážkové vody, čímž významně pomohla oddálit a snížit nápor povodňové vlny na Zdoňovský rybník a posunula kulminaci plnění nádrže o 24 hodin.

„Tvrzení, že za tuto situaci může náš realizovaný projekt, je mylné. Naopak, údolnice v tuto chvíli funguje podle původního záměru a hraje klíčovou roli při zmírnění náporu povodňové vody, který by jinak mohl být mnohem větší,“ ohradili se ekologové.

close info Zdroj: se svolením HZS Královéhradeckého kraje zoom_in Záchrana dvou lidí v Teplicích nad Metují - v místní části Javor.

Místostarosta Novotný následně uznal, že vyjádření k situaci nebylo šťastné a zdůraznil, že nezpochybňuje funkčnost systému minipoldrů.

„Myslím si, že to bylo nedorozumění, a že jsem nikdy neřekl, že zádrž v té krajině je špatně. Pouze jsem uvedl, že rybník na to nebyl připravený, a za tím si stojím. A jestli to je nebo není pravda, to můžeme řešit po povodních. Byl jsem v tu chvíli pod velkým tlakem, měl jsem informace od lidí, kteří monitorovalii stav rybníka a z toho jsem vycházel. Měl jsem na sobě neskutečnou zodpovědnost. Jednak jako předseda povodňové komise, aby se nikomu nic nestalo, a jednak bohužel shodou okolností jako majitel toho rybníku. To se sloučilo dohromady a opravdu nikomu nepřeju , aby tohleto musel řešit. Mě posléze mrzí, že tato situace vůbec nastala. Rozhodně jsem nikomu nechtěl uškodit. Domnívám se, že jako majitel jsem nic nepodcenil, že jsme rybník začali odpouštět včas. Stavidlo má nějakou kapacitu a tady se přihnalo takové množství vody, že i kdyby byl prázdný, tak bude plný za chvilku,“ uvedl Novotný, který se již funkce předsedy teplické povodňové komise vzdal.

Postupně došlo i na řadu dalších výhrad ze strany spolku Živá voda. Ten se již nevyjadřoval ke krokům radnice či povodďové komise, ale přímo k pochybením Antonína Novotného.

„Ještě ve středu podceňoval předpovědi a situaci. Podle neověřených informací tou dobou ani nebyl ve městě. Když se meteorologické předpovědi začaly naplňovat, začal zmatkovat a dělat nekoordinované kroky. V době, kdy povodeň kulminovala se rozhodl povolat bagristy a v hrázi udělat pěti až sedmimetrový průpich, čímž poslal do kulminační vlny další vodu na Zdoňov a dolní část Teplic. Tím se stalo to, že hasiči museli evakuovat,“ tvrdí Dagmar Michalíková, zástupkyně spolku a manažerka projektu Živá krajina, který se zabývá komplexním přístupem k nápravě krajiny právě zádrží vody, ale i řadou dalších opatření.

Místostarostu kritika očividně překvapila. Je přesvědčený o tom, že protipovodňová opatření přišla včas a byla účinná. Rovněž odmítl, že by ohrozil stavení ve Zdoňově a vyjádřil se i k údajné nepřítomnosti v obci.

„Ve čtvrtek jsem byl na prezentaci firmy specializované na zasněžování kvůli sjezdovce. Upřímně, to s tím vůbec nesouvisí. My jsme se jako povodňová komise svolali už ve středu odpoledne, začali jsme řešit, co se bude dít, pracovníci technických služeb a hasiči začali pytlovat. Ve čtvrtek ráno jsem tuto informaci podával zastupitelům, které jsem potom průběžně informoval. Byli jsme o dva dny napřed. Tvrzení spolku je nesmysl,“ říká Novotný.

Své stanovisko později vydal na sociální síti i šéf spolku, ekolog a ochránce přírody Jiří Malík.

„Naši kaskádu Na vrátkách nad Zdoňovským rybníkem jsme bedlivě sledovali po celou dobu povodně a rybníku jsem zpočátku nevěnoval pozornost. Domníval jsem se, že je vypuštěný, když hrozí takový srážkový extrém, na kterém se shodovaly všechny dostupné předpovědní modely. V průběhu soboty jsem zjistil, že rybník je plný. Byl jsem v šoku z takového hazardu,“ píše Malík, který je spoluautorem metodiky adaptace krajiny na klimatickou změnu nazvanou Model Živá krajina, podle které se provádějí zásahy v krajině po celé republice.

Místostarosta Novotný však namítá, že nic nepodcenil.

„Upouštět jsme preventivně začali ve středu. Podle povodňového plánu bych měl tato opatření dělat po vyhlášení prvního stupně, tudíž v sobotu. Že jsme to dělali předem je jenom plus, nikoli minus, jak tedy někteří tvrdí,“ uvádí.

Tvrzení proti tvrzení je ve sporu více. Zatímco Malík kromě řady dalších výhrad například upozornil na to, že se mu Novotného nepovedlo přesvědčit, aby takzvaný průpich nedělal, místostarosta se proti tomu ohradil a uvedl, že to není pravda.

„Pan Malík mi volal a ptal se, proč chceme zasáhnout do hráze. Vysvětlil jsem mu, že do hráze nezasahujeme, a že děláme odtok na jiné části. Odvětil, že je to tak správně a v pořádku. Bylo to v sobotu krátce po půl šesté,“ říká.

Situací ve Zdoňově se bude zabývat Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, na jejímž území obec leží. Zatím čeká na závěry vodoprávního úřadu.

„Jestli tam došlo k újmě na životním prostředí, budeme teprve zjišťovat. Nyní to pro nás není akutní, věnujeme se naléhavějším věcem. Teprve uvidíme, zda vyhodnotíme, že tam došlo k nepovolenému zásahu do přírodního prostředí. Jestli tam někdo chce podávat trestní oznámení, něco zanedbal vlastník rybníka, anebo jak konala povodňová komise, to jde v současnou chvíli mimo nás. Uvidíme, jestli zákrok, který tam provedli, byl nařízen v souladu s platnou legislativou a bylo pro něj opodstatnění z hlediska odvrácení škod,“ sdělila vedoucí Správy CHKO Broumovsko Hana Heinzelová.

Nedělní tisková zpráva spolku Živá voda

Role nové realizace v údolnici nad Zdoňovským rybníkem při zvládání aktuálních povodní:

V lokalitě Na Vrátkách jsme vystavěli soustavu pěti tzv. minipolderů, které si lze představit jako menší tůně. Ty plní vícero funkcí, přičemž nejdůležitější z nich, je zádrž vody při prudkých srážkách a minimalizace rizika povodní. Opatření byla navržena s cílem zadržovat a zpomalovat srážkovou přívalovou vodu, pracovat s vodou z odvodňovacích meliorací a zpomalovat odtok dešťových srážek z polí, což významně přispívá ke snižování eroze půdy a stabilnímu hydrologickému režimu krajiny i zmiňovaného rybníka. I během aktuálních extrémních a dlouhodobých dešťů soustava s minipoldry a obnoveným mokřadem efektivně zadržela velké množství srážkové vody, čímž významně pomohla oddálit a snížit nápor povodňové vlny na Zdoňovský rybník a posunula kulminaci plnění nádrže o 24 hodin.

Aktuální stav Zdoňovského rybníka:

Podle našich dnešních zjištění přímo na místě není hráz Zdoňovského rybníka v tuto chvíli poškozena, a voda přepadává pouze přes bezpečnostní přeliv, který je v případě vyššího přítoku k těmto účelům konstruován. Město Teplice nad Metují vydalo pokyn k evakuaci části obyvatel Zdoňova jako preventivní opatření, což plně respektujeme. Nicméně tvrzení, že za tuto situaci může náš realizovaný projekt, je mylné. Naopak, údolnice v tuto chvíli funguje podle původního záměru a hraje klíčovou roli při zmírnění náporu povodňové vody, který by jinak mohl být mnohem větší.

Pozdější vyjádření předsedy spolku Živá voda Jiřího Malíka

Jak to bylo se Zdoňovským rybníkem doopravdy aneb jak plechový rytíř zkázu umocnil.

Za mně mohu sdělit, že jsme naši kaskádu Na vrátkách nad Zdoňovským rybníkem, bedlivě sledovali po celou dobu povodně a rybníku jsem zpočátku nevěnoval pozornost. Domníval jsem se, že je vypuštěný, když hrozí takový srážkový extrém, na kterém se shodovaly všechny dostupné předpovědní modely.

V průběhu soboty jsem zjistil, že rybník je plný. Byl jsem v šoku z takového hazardu a hned jsem se tam podíval a situaci zdokumentoval a zhodnotil.

Jelikož řada lidí dodnes netuší, jak velký objem vody se vypouštěl ze Zdoňovského rybníka, který se přeplnil tím, že nebyl včas odpuštěn, zde je fotografie z mého dronu z neděle 15. 9. 2024 z 16:35, kdy se konečně na chvíli vyčasilo, že bylo možno území i s kaskádou minipolderů nad rybníkem s obtížemi naletět. Ohledně bezchybné funkce kaskády dám post zítra večer.

Průpich hráze (odlehčení) byl nakonec (nebyl to žádný by-pass) tak velký, že u vtoku z rybníka dosahoval cca 5 m a na odtoku cca 7 m. Při hrabání musela voda dosahovat jednoho metru, po odplynutí vln do půl metru. Pikantní je, že i některá média označila tento kanál za stružku…

Maximální objem, který byl patrně ve třech čím dál větších špičkách vypouštěn do pár set metrů vzdálené obce, odhaduji na zhruba třikrát větší než je normální letní průtok Metuje na profilu pod Adršpachem. Vypustit takové množství by bylo žádoucí před týdnem v pondělí, úterý, ve středu i ve čtvrtek. Ale ne v době, kdy se přirozená povodeň blížila vrcholu (kulminaci) a nad rybníkem byla další velká plocha v rozlivu!

Jelikož jsem si ověřil, že v Adršpachu nedošlo ke zvednutí vlny ani ze skal ani k protržení rybníka, jen ochranné minihrázky u zámku, která neměla jakýkoli podíl na zvednutí jakékoli vlny z Adršpachu, je jasné, že trojí nástup nepřirozeně rychlých a velkých vzedmutí od soboty do neděle musela jít ze Zdoňovského potoka. A tudíž, že míra pravděpodobnosti manipulace s odpouštěním na rybníku se blíží 100 %, protože pršelo de facto pořád stejně, pravidelně, celé dny, takže přirozený nástup povodně v našem typu pramenného, svažitého povodí pak je pozvolný a setrvalý, nejsou v něm nějak okem znatelné výkyvy, krom právě stálého stoupání až do doby, kdy se srážková činnost začne rapidně omezovat či se zastaví zcela. To dá každému myslícímu člověku smysl.

Nutno podotknout, že Zdoňovský rybník znám od dětství. Zažil jsem dosud největší známou povodeň ve Zdoňově, tuším kolem roku 1976, kdy se protrhl ucpaný mostek nad Zdoňovem (také tehdy šla vlna, ještě větší, měla cca 3 metry). A viděli jsme jako děti s Pavoukem i sice chatrný bezpečnostní přeliv, ale vždycky nápor velké vody vydržel. Dokonce jsme viděli i přetok hráze. Hráz v blízkosti stavidla sice poškozena byla, ale bez problémů vydržela a místo stačilo zase zacelit navážkou. Proto nebyla na místě horkokvašná panika, i když bylo vypouštění zanedbáno, protože navíc předpověď ukazovala konec srážek na neděli kolem poledne, což se přesně stalo. I kdyby se přeliv začal trhat, byla řada technických možností to regulovat a rozhodně by šlo méně vody do toku a mnohem pozvolněji než se stalo přes průpich.

Posuzoval jsem přeliv pro jistotu i letos, když jsem zaznamenal humbuk kolem evakuace, dokonce jsem na něj v sobotu do přetékající vody vlezl, zda se betonové prvky nějak zásadně kymácí apod. Žádné dramatické jevy na něm nebyly, o čemž jsem z mého vlastního popudu pana Novotného informoval, že podle mne žádné velké nebezpečí nehrozí, protože přeliv je poměrně vysoko, takže unášecí síla přepadu není vysoká (na rozdíl od monstr průpichu).

Už nevím od koho jsem se tedy až pak dozvěděl, že pan Novotný má v úmyslu, nebo snad povodňová komise, začít bagrovat odlehčení. Zděsil jsem se, že by snad mohli chtít hrabat do bezpečnostního přelivu.

Po zmatečném vysvětlování jsem z pana Novotného dostal informaci, že do přelivu zasahovat nebudou, že chtějí udělat jakési jemné odlehčení, aby přeliv nebyl tolik zatížen. Jakkoli mi to přišlo zbytečné, trochu jsem se uklidnil, i když to bylo riskantní, podle mně více než nedělat nic, protože v té době rybník nezadržoval jen samotnou vodu v jeho ploše, ale minimálně 100 m dlouhý rozliv v březovém háji nad ním (objem se ještě pokusím odhadnout po vyhodnocení leteckých snímků). Jsem přesvědčen, že toto riziko tým "zachránců" Zdoňova vůbec netušil. Stejně jako skutečnost, že těsně nad rybníkem do potoka i přímo do rybníka samotného ústí několik melioračních hlavníků z okolních polí. Tuto zcela novou skutečnost, která není známa ani státním institucím, dokládá mapování spolku Živá voda, z. s. v rámci zpracování studie proveditelnosti celoplošné zádrže vody - Model Zdoňov.

Bohužel se mi pana Novotného nepovedlo přesvědčit, aby ten průpich nedělal. A škoda, že se se mnou nikdo z města neporadil. Tento problém by nenastal.

Obecně musím konstatovat, že chápu, že chyba je v systému. Že tak složité situaci, jako je povodeň, nemohou dobře čelit lidé bez patřičného vzdělání a nemít zároveň zkušenosti z krizového řízení. Ale to vzniklé škody a rizika neuhradí.

Budiž nám v Teplicích konkrétně poučením, že je nutné více využívat odborné služby a nemyslet si, že rozumím všemu jen proto, že si to myslím. Následky této absence mohly být nedozírné.

Přesto podle mého odborného pohledu zmíněná manipulace způsobila významně vyšší škody po celém toku, ke kterým nemuselo dojít, a to jak na majetku tak i přírodním bohatství (vyvrácené stromy aj.) a je tedy otázkou, kdo je za ně přímo odpovědný.

Za mně je odpověď jasná, ale konečné posouzení ponechávám na k tomu příslušným institucím, kterým jsem k dispozici ohledně poskytnutí fotodokumentace a mnou zjištěných skutečností. O tom, že za zhoršení povodně ani "přetečení" rybníka nemůže kaskáda minipolderů nad rybníkem, se bavit snad už vůbec nemusíme.

PS: Primární chybou se stalo, že tak riziková stavba se dostala do soukromých navíc tak mocně laických rukou.