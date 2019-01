NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ - Jak informujeme na straně jedna, laň s kolouchem, které myslivec Martin Štěpán v pondělí zastřelil, pocházely z obory v Klopotovském údolí.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Archiv

„Je to asi šest týdnů zpátky. Přišel velký vítr. Do obory, kde máme jeleny, spadly stromy, které zničily plot, a jeleni utekli. Některé se podařilo zahnat zpět. Tři kusy, mezi nimi i tato laň s kolouchem, ale zůstaly venku a držely se mimo oboru. Mezi myslivci byla dohoda, že tuto zvěř nebudou lovit a počkají, jestli se vrátí zpátky do obory,“ vysvětlil David Rek, který má na novoměstském Odboru životního prostředí na starosti právě lesy a myslivost.



Pokud by to vypadalo, že se zvířata do obory nevrátí, tak by podle Davida Reka k jejich lovu muselo být vydáno povolení. Žádné povolení však nikdo nevydal. „Navíc laň měla známku, že pochází z obůrky,“ sdělil Rek, který se domnívá, že u střílejícího myslivce zřejmě došlo k pochybení. „Událost je však stará pouze tři dny, takže se zatím zkoumá, jak to vůbec bylo,“ dodal David Rek.



Případ se mezitím roznesl i mezi ostatní myslivce, kteří k němu zaujímají různá stanoviska. „Je to hnusné, příčí se to myslivecké etice, protože laň ještě mládě kojila. To se mezi slušnými myslivci nedělá,“ sdělil ČTK Jan Štícha, vedoucí správy novoměstských lesů.



Odlišného názoru je jednatel náchodských lesů, myslivec Josef Hašek. „O případu jsem se dozvěděl, ale zatím toho moc nevím. Neviděl bych v tom ale žádný rozpor. Myslivecký zákon říká, že jeleny včetně mladých je možné lovit od 1. srpna. Pokud je kolouch slabší, tak se přednostně uloví on, a pokud se to podaří, tak až poté se uloví laň. Dnes budeme tento případ řešit na okresním mysliveckém spolku, potom budu vědět víc,“ sdělil Josef Hašek.



Existenci zákona, jenž od 1. sprna povoluje lov jelenů, potvrdil i David Rek. „Je to zákon o myslivosti z roku 2001. Doba lovu jelenů od 1. 8. do 15. 1. je dána vyhláškou, ale platí to jen pro místa, kde se tato zvěř zdržuje trvale. Ale tady u nás se tato zvěř trvale nevyskytuje, proto je k jejímu lovu nutné povolení,“ dodal Rek