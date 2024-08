Na broumovském náměstí je i dnes k vidění putovní výstava Paměti národa nazvaná „Do třetice všeho zlého", která mapuje protikomunistický odboj v Královéhradeckém kraji. Přináší příběhy lidí z východních Čech kteří se postavili proti režimu třeba jen rozmnožovacím či psacím strojem. Za své postoje ale vždy tvrdě zaplatili.

Jeden z příběhů zvěčněných na vystaveném panelu prožil i signatář Charty 77 Stanislav Pitaš, známý též pod přezdívkou Guma (*12. 12. 1957), který pro Deník zavzpomínal na 21. srpen 1968 a to, co po něm následovalo.

Vystrašené oči a panika

„Nikdy nezapomenu na vystrašené oči mých rodičů a na paniku, která se šířila naší vesnicí. Nikdo nevěděl, co se děje, a nikdo nevěřil, že nás přepadli naši bratři. Obzvlášť na vesnici, daleko od všeho dění. Po nebi létala jedna helikoptéra za druhou a vesnicí křižovaly nekonečné kolony vojenských aut okupantů. Z tlampačů několikrát denně zněly pokyny, aby se netvořily hloučky více jak tří lidí a aby lidé zachovali rozvahu a klid. Občas někdo, včetně mého otce, přijel z Trutnova a referoval o tom, co se v okresním městě děje. Například, že lidé strhli z podstavce ruský tank - vzpomínku na osvobození roku 1945 - a ucpali s ním podjezd, aby okupanti nemohli projet a pokračovat dál.

V místní hospodě, kam jsem občas chodil s otcem, na ulici i doma se neustále řešilo, jak zde znepříjemnit okupantům pobyt. Sundávaly se silniční ukazatele směru jízdy, na studny se věšely cedulky, že voda není pitná, vápnem se psaly na zdi a vozovky nápisy, aby okupanti táhli domů. Vyjadřovala se podpora Dubčekovi, Smrkovskému a dalším. Se Svobodou za svobodu.

My, naše klukovská parta, jsme také chtěli přispět diverzní činností, a to tak, že jsme ničili kabel, který jsme našli v lese a který vedl do tábora ruských vojáků pod naší vesnicí. Naše záškodnická činnost však neměla dlouhého trvání. Skončila výpraskem, když jeden z nás všechno udal třídní učitelce. Omezili jsme se tedy alespoň na vystrkování holé zadnice na jedoucí vojenské kolony.

Vzduchovkou vystřelil po esenbákovi

Ovšem ještě strašnější pro mne bylo, když ani ne po roce moji hrdinové začali obracet kabát a vyloženě okupantům podlézali. Zjistili totiž, že výhodně se nechá kšeftovat i s vrahy. Kupovali od nich levné pohonné hmoty a autobaterie. Dokonce jedna rodina provdala jedinou dceru za ruského vojáka. Myslím, že hanlivé nápisy na cestě před jejich domem byla poslední naše odbojová akce. Já sám jsem ještě stihnul vystřelit vzduchovkou po příslušníku Veřejné bezpečnosti. Ovšem trefil jsem jenom chleba, který si nesl pod paží.

Záhy jsem z rodné vesnice odešel. Bylo mi 15 let. Životem jsem se různě protloukal a učil se žít v okupované zemi. I když zde panovala hrůzovláda komunistické strany, tak jsem si celkem do jisté doby dělal, co jsem chtěl. V severních Čechách jsem se setkal s undergroundem a mým životním posláním začalo být provokovat a štvát komunistický režim. Na protest proti režimu jsem začal nosit dlouhé vlasy. Samozřejmostí bylo nechodit k volbám do Národní fronty, které ani tenkrát nebyly povinné, ale lidi ze strachu a aby si ulehčili svědomí tvrdili, že povinné jsou.

Národ si dobrovolně nechal nasadit chomout

Komunisté dostali národ na kolena. Obyčejný domovní důvěrník rozhodoval o osudu člověka. Národ trpěl schizofrenií. Opilí v hospodě nebo v soukromí lidé kritizovali komunistický režim, ale ve skutečnosti s nim souhlasili a podporovali ho. Třeba už tím, že chodili k volbám. Na celou společnost padla těžká deka strachu a nedůvěry. Nikdo nevěřil nikomu a jeden se bál druhého. Čím dál častěji jsem slýchával, že se stejně nic nezmění, tak proč si pálit prsty. Národ si dobrovolně nechal nasadit chomout, který ho pomalu a jistě zbavil svobody a odvahy. Společnost bez názoru. Mlčky a dobrovolně lidé zabředli do všedních dnů, kdy svůj smysl života omezili na práci, rodinu, sledování televize a postávání ve frontách. A takhle to mělo být až do konce života. Bez odporu si zvykli na hodinové fronty před obchody na cokoliv. Na tragický nedostatek čehokoliv. Zvykli si na ponižování žen kvůli nedostatku hygienických potřeb pro ně.

Nikdy nezapomenu na lidi spící ve spacáku před velvyslanectvím USA čekajíce na vízum. Kam se poděla hrdost těch, co několik dní nocovali před prodejnami, že prý dostali mrazáky? Netušili hlupáci, že hlavní obchod se odehrával v lese před městem a na rampě za obchodem. Národ si překvapivě lehce a rychle zvykl na ponižování.

Chartista nemohl ani na pohřeb své matky

Okupace v srpnu 1968 brutálně zadupala do země slušně se vyvíjející demografický vývoj v naší zemi. A od roku 1969 vystřídala slušnost hulvátství, statečnost zbabělost. Až generace těch dětí, které vyrůstaly v té schizofrenní době, kdy národ lhal sám sobě, si uvědomila, že vše je jinak, než je učí na školách a říkají rodiče. Teď byli dospělými a toužili poznat, jak chutná svoboda.

Žily zde ale i různé skupiny statečných lidí. A jedna skupina byla Charta 77, která se snažila pozvednout morálku národa a oficiálně se snažila vést dialog s vládou v oblasti lidských práv a svobod. Právě v Chartě jsem našel vzájemnou solidaritu a odvážné lidi, kteří dokáží pevně stát na svých místech v době nejistoty.

Nikdy jsem nepotřeboval garance, záruky, prostě jsem našel vedle undergroundu něco, pro co stojí trpět. Že věci pro které se trpí, jsou věci, pro které stojí za to žít. I když všude jsem slýchával, že to nemá cenu, že se stejně nic nezmění. Došel jsem k rozhodnutí, že pokud chci obstát sám před sebou, nemůžu jednat jinak. A proto jsem Chartu 77 podepsal. Samozřejmě jsem si začal uvědomovat, že již nekopu jenom sám za sebe, nýbrž za celý tým.

Mnohokrát jsem zvažoval, zda mé jednání stojí za rizika vězení. Vždyť jsem měl rodinu a umírala mi matka, kterou v případě mého uvěznění zřejmě již nikdy neuvidím. Toto se i stalo a komunistická StB se postarala o to, abych se nemohl pohřbu zúčastnit.

Nevážíme si blahobytu

Přežil jsem kriminály, přežil jsem blázinec a přežil jsem i to, že mě nepustili z vězení na pohřeb mé matky. Takže je jasné, že přežiju i tuhle bláznivou dobu. Dneska si na ochránce svobody a demokracie hraje kde kdo, když demonstranty už nerozhání vodní děla, policejní auta do nich nenajíždí a nehrozí jim kriminál. Ti starší si na vlastence měli hrát před listopadem 1989.

Různí manipulátoři, kteří ohýbají pravdu, jak potřebují, a vykřikují to, co chtějí někteří slyšet. Věční kritici všeho, co by jim mohlo ohrozit jejich byznys s lidskou naivitou. Většinou to jsou lidé, kteří si sami zpackali život a jsou nešťastní a naštvaní na celý svět.

Žijeme totiž dlouho v míru a blahobytu a někteří z nás si toho neumí vážit a neumí s tím žít. Ono totiž opečovávat demokracii a svobodu je daleko těžší a zodpovědnější než vykřikovat přihlouplá hesla s komunisty v ruce na Václavském náměstí.

Toto není kritika mlčící většiny před listopadem 1989, vždyť i můj otec byl jedním z nich. Tento článek je jenom moje vzpomínka na dobu útlaku, perzekucí a totality. Tímto světem jenom projíždíme a jízdenka má omezenou platnost. A proto užívejme života, vždyť není to tak složité. Stačí se jen nadechnout a jít…"