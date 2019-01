NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ - Velké plány do budoucna má zdejší stacionář NONA. Pokud se mu totiž podaří sehnat finanční prostředky, rád by ve svých prostorách zřídil cvičný byt. Ten by sloužil k tomu, aby se klienti stacionáře pokud možno naučili samostatně žít.

Na zahradě v Noně. | Foto: DENÍK/Zuzana Kubečková

Podle slov ředitelky zmíněného zařízení Jany Potočkové by se byt mohl nacházet v zatím nevyužitých půdních prostorách.

Mají více plánů

„Byt by měla na starost vždy jedna parta hendikepovaných, která by se v něm učila prát, uklízet, převlíkat postele a podobně. Již nyní totiž naši klienti rozdělení do skupin procházejí během týdne různými aktivitami potřebnými pro život. Kromě opakování čtení, psaní a počítání, pracují třeba se dřevem, šijí nebo připravují svačiny,“ sdělila Potočková. Doplnila, že v cvičném bytě by si mohl také každý klient pod dozorem asistenta vyzkoušet třeba týden bydlet. Po tuto dobu by v bytě spal, obstarával si nákupy a tak dále.



Zřízení cvičného bytu však není jediným přáním NONY. Ráda by ve svém areálu vytvořila také místnost pro fyzioterapii, která by sloužila k rehabilitaci žáků, kteří chodí do Základní školy speciální NONA a mají těžší hendikep.



„Posledním naším cílem je zavést ve městě chráněné bydlení pro hendikepované. Město má vyčleněný jeden dům, který je bezbariérový. Některé byty v něm by mohli využívat dle potřeby i naši klienti,“ prozradila Potočková. Na zmíněné plány si NONA ve spolupráci s městem napíše nejprve projekt. Poté zkusí žádat o peníze z Evropských fondů.