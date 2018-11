Stále rostou hřiby, kozáky i václavky

Švadleny, šičky, vyšívači a pracovníci v příbuzných oborech ŠIČ/-KA. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 12200 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 11. Poznámka: CZ-ISCO 75330, Jedná se o šití potahů na opěrky do automobilů. Praxe v šití vítána. , Zaměstnavatel nabízí: podnikové stravování, příspěvek na dopravu., Kontakt - Ing. Odl Daniel, tel.: +420 491 409 216, +420 777 798 463, e-mail: daniel.odl@snezka-na.cz nebo osobně na adrese Jugoslávská 260, Náchod (od 08:00 hod. do 14:00 hod.)., Místo výkonu práce: Jugoslávská 260, 547 01 Náchod; Kladská 292/43, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové., *. Pracoviště: Sněžka, výrobní družstvo náchod, Jugoslávská, č.p. 260, 547 01 Náchod 1. Informace: Daniel Odl, +420 491 409 216,+420 777 798 463.

Prodavači ostatního zboží v prodejnách PRODAVAČ/-KA ZAHRÁDKÁŘSKÝCH POTŘEB. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 84 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou, zkrácený pracovní úvazek. V sobotu příplatek 50% a dále podíl z tržeb. Pracovní doba: Po - Pá ranní směna od 08:00 hod. do 14:30 hod., odpolední směna od 11:30 hod. do 18:00 hod., So od 09:00 hod. do 12:00 hod., Zaměstnanecké výhody: stravenky., Kontakt - p. Jungwirth Stanislav, tel.: 603 806 542 (v pracovní době do 14:00 hod.), e-mail: jukov@seznam.cz (zaslání životopisu) nebo osobně v pracovní době do 14:00 hod.. Pracoviště: Stanislav jungwirth - jukov, Sokolská, č.p. 1173, 549 41 Červený Kostelec. Informace: Stanislav Jungwirth, +420 603 806 542(vpracovnídobědo14:00hod.).