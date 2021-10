/FOTOGALERIE/ Možnost prohlédnout si budovu Staré radnice a vyjádřit svůj názor na její možné využití si v sobotu nenechala ujít více než stovka návštěvníků. Ti mohli projít dva spojené domy v podstatě od sklepa po půdu.

Foto: Deník/Jiří Řezník | Foto: Deník/Jiří Špreňar

"Dnes tu máme Den otevřených dveří. Objekt ke v současnosti minimálně využívaný. Většina místních obyvatel neměla posledních deset let možnost sem zajít a podívat se, jak to tu vypadá, tak jsme jim chtěli umožnit se podívat, jak je ten objekt rozlehlý a v jakém je stavu," uvedl Michal Kudrnáč z Centra rozvoje Česká Skalice, která zde má kanceláře. Do Staré radnice se organizace přestěhovala po sedmnácti letech působení ve Vile Čerych vloni v září.