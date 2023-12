V pekelnou sluj plnou čertů se opět po roce proměnilo sklepení stárkovské radnice. Právě tam totiž jeho pekelné Veličenstvo svolalo všechny pekelníky a pekelnice na veřejný sněm. Stárkovské peklo je vyhlášené a zdejší čerti, kterých bývá i kolem dvou desítek, umí být opravdu přesvědčiví.

Opět po roce se ve Stárkově otevřelo peklo. Zatímco pod zemí úřadovali čerti, na povrchu rozdával dárky Mikuláš. | Foto: Petr Urban

Už sestup po schodech působí strašidelně. To nejhorší ale čeká na hříšníky až dole. Uprostřed sklepení bývá velký kotel, z něhož se díky suchému ledu line kouř. Nechyběla ani velká kniha se jmény všech hříšníků, která společně s kdysi získaným kostlivcem ze školního kabinetu dokonale dotváří ponurou atmosféru. A když občas čerti vytáhnou z kotle nějakou tu kost, tak si děti uvědomí, že tady končí veškerá sranda. Dříve ve sklepě bývala uskladněná jablka, ale díky pár nadšencům získalo sklepení i jiné využití - byť jen na jeden podvečer v roce.

Poprvé se pod historickou radnicí peklo otevřelo někdy v roce 2007. „Společně s Pavlem Hurdálkem jsme přišli s myšlenkou, že by se mohlo ve sklepě radnice to peklo udělat,“ vzpomínal před třemi lety Luboš Kylar na testovací ročník, kdy zkoušeli, jestli se nápad uchytí. „A uchytil se. Postupně se to rozrůstalo a nyní přijíždí s dětmi už i mnoho přespolních. Přípravy jsme potom řešili s celou naší partou spolu s podporou města,“ dodává Kylar, který před zrodem peklo, spolu s dalšími nadpozemskými bytostmi jako Mikuláš, čert a anděl obcházeli Stárkov dům po domu,“ připomněl historii jeden z pamětníků. Na děti bude ve sklepení čekat Lucifer se svou pekelnou družinou, který z knihy hříchů čte příchozím dětem jejich prohřešky. Když se všichni před pekelným mocipánem vystřídali, tak pro ně byla na sále kina připravena Mikulášská nadílka s diskotékou.