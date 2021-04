„Považuji za důležité zdůraznit, že já jsem se o práci na ministerstvu kultury nijak neucházel, naopak, byl jsem požádán, abych se jí ujal jako krizový manažer na dobu šesti měsíců do říjnových voleb. A protože před problémy neutíkám, souhlasil jsem, že v této složité době vypomůžu,“ uvedl náchodský starosta, který respektuje složitou situaci kolem ministerstva kultury, respektive zahraničí.

Právě do čela diplomacie se měl z postu ministra kultury Lubomír Zaorálek přesunout, jenže se rozhodl pokračovat v započaté práci na kultuře.

Tím hodil vidle do celého plánu vicepremiéra Jana Hamáčka, který chtěl, aby uvolněné místo získal Jan Birke. Nakonec ale k tomu nedošlo. „To vše samozřejmě platilo za předpokladu, že stávající ministr kultury přechází řídit ministerstvo zahraničí, jak bylo dohodnuto. Vzhledem k tomu, že tato varianta padla, není aktuální ani má pomoc na ministerstvu kultury,“ okomentoval souběh událostí posledních dní Birke.

O personální rošádě na vládě související s Birkem jsme psali:

Lubomír Zaorálek jako jeden z hlavních argumentů proč se mu od rozdělané práce na ministerstvu kultury nechce, uváděl také proto, že si není jistý svým případným nástupcem.

„Pokud bych to měl někomu předávat, tak by to měl být někdo, kdo to tady zná a že ho znají ti, kterých se jeho práce týká a bude mít vysoký kapitál jejich důvěry,“ naznačil představu svého nástupce Zaorálek a z jeho slov bylo zřejmé, že v náchodském starostovi takovou osobnost nevidí. „Jan Birke je úspěšný politik, starosta města Náchoda, vím o něm, že se zabývá důkladně problematikou dopravy, ale co se týče kultury, tak bez hlubšího vztahu a znalosti prostředí je to velká odvaha něco takového zkoušet," uvedl Zaorálek

Z toho, že nakonec Jan Birke ministrem jmenován nebude, žádnou tragédii nedělá. „Mám spoustu odpovědné a skvělé práce v Náchodě i v Praze v Poslanecké sněmovně. Jako příklad mohu uvést zákon o dostupném bydlení a v Náchodě je to mimo jiné revitalizace zámeckého kopce nebo zahájení stavby obchvatu města. Jsem rád, že se na to vše budu moci i nadále plně soustředit,“ ohlédl se za uzavřenou kapitolou.