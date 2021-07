Na neobvyklou misi se před prázdninami vypravil starosta Dolan Jiří Plšek. Vášnivý koloběžkař během necelého týdne na své koloběžce navštívil deset českých a moravských obcí s názvem Dolany.

„Ta myšlenka je stará asi dva roky a teď se to prostě nabídlo. Někdo vyrazí na Svatojakubskou pouť do Santiaga de Compostela pro nějakou vizi a já se rozhodl, že si pojedu pro vizi do Dolan, protože jsem dolanský patriot,“ říká 51letý starosta, který cestu pojal jako náhradu za neuskutečněné setkání stejnojmenných obcí.