Podle informací ze středečního večera se polské hranice otevřou pro běžný provoz již 13. června.

Minimálně do 12. června jsou polské pozemní hranice se všemi sousedními státy uzavřeny pro běžný provoz. Vzhledem k tomu, že včera na hraničním přechodu ve Starostíně na Broumovsku zaváděli elektrické vedení do míst, kde patrolují vojáci ze 43. výsadkového praporu v Chrudimi, tak se zdá, že Poláci hranice jen tak neotevřou. To komplikuje život nejen polským pracovníkům, kterých jezdí za prací do firem na Broumovsko a Policko kolem tisícovky, ale neprostupná hranice štve i výletníky, kteří mají české pohraničí v oblibě.

Snad nejmarkantněji je absence polských turistů viditelná v Adršpašsko-Teplických skalách. Parkoviště, kde před rokem byl problém najít v záplavě aut s polskými „espézetkami“ najít volné místo, zeje prázdnotou.

Návštěvníků je desetina

„Poláci k nám do skal momentálně samozřejmě jezdit nemohou. Měli jsme jich tu zatím jen pár a to se jednalo o pendlery, kteří jezdí do Čech do práce a zastavili se u nás. Ale to jsou opravdu jednotky lidí, bylo jich asi osm,“ říká referentka Informačního centra Adršpach Beata Radoňová, že sice o víkendu tuzemští výletníci přijíždějí ve větší míře, ale v týdnu zeje prohlídkový okruh prázdnotou. Například včera mezi osmou a desátou hodinou prošlo pokladnou do 30 lidí, což je zlomek loňských čísel. „Ve srovnání se stejným obdobím roku 2019 se jedná o zhruba 90procentní pokles návštěvnosti,“ obává se, že letošní sezóna je „odsouzená“ k propadu. „Uvidíme co nám přinese červenec a srpen.“

To, jestli s případným otevřením hranic výletně naladění Poláci hned naskáčou do automobilů a vyrazí „dobývat“ Skalne Miasto si netroufne odhadnout. „Je ale pravda, že nám denně volá spousta lidí z Polska a chtějí informace. Některým ani nedojde, že jsou skály za hranicemi, které jsou pro běžný provoz stále uzavřené,“ dodává Beata Radoňová.

Na otevření hranic čekají například i poskytovatelé služeb v cestovních ruchu v Orlickém Záhoří a okolí. V posledních letech se v česko-polském pohraničí v Orlických horách objevila řada nových turistických cílů a návštěvníci z Polska je na české straně hojně vyhledávají a využívají i stravovacích a ubytovacích služeb. Teď tu chybí.

Švejk čeká na Poláky

Ještě v úterý mnohým i přímo na hranicích chyběly informace, kdy a zda všude se cesty mezi Polskem a Českem otevřou. „Poláci přes nás jezdili do automobilky, teď zatím musí přes Náchod," vysvětluje starostka Olešnice v Orlických horách Eva Stojková.

Jak říká, obyvatelé obce si v posledních měsících na jednu stranu od dopravního ruchu tak trochu oddechli. Už proto, že Poláci si prý s dodržováním maximální povolené rychlosti nelámou hlavu. Na druhé straně uzavření hranic nepotěšilo místní restauratéry, Poláci sem totiž často přijížděli na obědy. Kvůli absenci polských zákazníků například dosud neotevřela ani Restaurace Švejk v Meziměstí, která je právě u polské klientely hodně oblíbená.