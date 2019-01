Náchodsko - K létu patří neodmyslitelně dovolená a prázdniny. Starosti a pracovní záležitosti se házejí za hlavu a zasloužené volno se užívá plnými doušky. Alespoň tak by to mělo být.

Jiří Klepsa ve Skotsku. | Foto: Archiv

Někdo touží po dobrodružství, cestování do cizích zemí či koupání se v mořských vlnách, jiný dává přednost výletům po rodné vlasti, práci okolo domu nebo takovému obyčejnému lenošení. Starostové na Náchodsku tomu nemají jinak. Někteří si dovolenou už vyčerpali, jiní si ji právě teď vychutnávají a mnohé odpočinek teprve čeká.

Náchodský starosta Jan Birke čerpá v těchto dnech energii v Turecku u Středozemního moře, kde snad alespoň na chvíli zapomene na problematiku kruhových objezdů, nové nádraží či hledání možných i nemožných úspor. Vzal si s sebou nejen celou rodinu, ale i tři knížky, které se chystá za jedenáct dní v klidu přečíst. „Mobilní telefon si samozřejmě nechám pro všechny případy zapnutý, kdyby se v Náchodě cokoliv dělo," nechal se slyšet starosta ještě před odjezdem. Jak dodal, v létě ho čeká ještě návštěva maminky na Šumavě. „Budu hlavně odpočívat a chodit do lesa na houby," těší se Birke.

Českoskalický starosta Tomáš Hubka si rozdělí dovolenou na dvě poloviny. Tu první stráví s manželkou a se psem na chalupě. „Budeme chodit na procházky, houbařit a štípat dříví," plánuje starosta s tím, že v druhé polovině se se ženou a pětiletým vnukem vydají za krásami Černého moře. „Bereme s sebou vnuka od jeho dvou let. Je s ním velmi zajímavá komunikace. Hovoříme o různých tématech, třeba i o zastupitelstvu a schvalujeme všemožná usnesení," směje se Hubka.

To starostka Police nad Metují Ida Jenková se letos na dovolenou nikam nechystá. „Příští rok plánujeme s partou přátel větší cestu, možná na Aljašku," prozradila starostka, která absolvovala velkou dovolenou vloni, kdy byli s přáteli měsíc v Nepálu. „Nyní máme dost práce okolo domečku, staráme se o manželovu maminku i vnoučátka. Nedávno se naše rodina rozrostla o druhé vnouče a na začátku září čekáme třetí," těší se na svoji roli babičky polická starostka a dodává, že i toto je důvod neopouštět nyní město. „Ráda bych se alespoň pár dní na podzim toulala v okolí Policka," plánuje.

Do zahraničí se toto léto nechystá ani starosta Nového Města nad Metují Petr Hable, který právě tráví týden se syny na fotbalovém táboře v Dobrém v Orlických horách. Předchozích čtrnáct dní volna jezdili s manželkou na výlety a užívali si pracovního klidu. „Letošní dovolená je taková klidná domácí, podnikneme ještě pár jednodenních výletů," prozrazuje starosta.

Na dámskou jízdu s detektivkou v tašce

Na týdenní dámskou jízdu do Bulharska se chystá hronovská starostka Hana Nedvědová spolu se svoji šestadvacetiletou dcerou. Ta bydlí v Praze a s maminkou se moc nevídají. „U moře se budeme válet a odpočívat. Určitě si nezapomenu vzít nějakou detektivku a romantický slaďák, abych si zažila i pěkný příběh, kterých je ve skutečném světě velmi málo," míní starostka města, v němž je nyní v plném proudu festival Jiráskův Hronov. Na dovolenou si pracovní telefon sice vezme, ale zmeškané hovory a zprávy bude kontrolovat a vyřizovat vždy až večer .

Starosta nedalekého Červeného Kostelce Petr Mědílek nedá dopustit na Chorvatsko, kam jezdí s rodinou pravidelně už několik let. Letošní relaxaci v Podgoře už má za sebou. „Lenošili jsme, výletovali, ale musel jsem řešit i několik pracovních záležitostí," říká starosta, který by si ještě na pár dní vzal rád volno, aby mohl pracovat kolem domu, kde pěstuje zeleninu, kutí a pracuje se dřevem. „Vyráběl jsem balkonové zábradlí, nyní se chystám na noční stolky," dodává skromně. Zahálet ho nenechá ani blížící se Mezinárodní folklorní festival.

Meziměstská starostka Eva Mücková k moři nejezdí, tepla a sluníčka je podle ní v naší zemi dostatek. Týden strávila s manželem na Brněnské přehradě, poté se věnovala vnoučkům, jezdili na výlety, do ZOO i na nové koupaliště v Meziměstí.

Při práci přicházejí ty nejlepší nápady

Starostovské křeslo vyměnil za hrábě, cirkulárku a sekačku na trávu broumovský starosta Milan Kotrnec, který pomáhá u syna v Hlavňově. Vzhledem k tomu, že je takto v dosahu, zaskočí v případě potřeby i na úřad. Začátkem týdne zajel i na Pasa, kde se zahajovala stavba nové silnice. „V zahraničí jsem byl v únoru za dcerou, teď mě to nikam neláká. Doma je potřeba dodělat spoustu věcí, nic mi tu nechybí. Je tu hezký kraj," pochvaluje si Kotrnec. „Při práci mě kolikrát napadají ty nejlepší myšlenky, někdy si je i zapisuji," prozradil se smíchem.

Dovolenou za zády a spoustu nezapomenutelných zážitků má jaroměřský starosta Jiří Klepsa. S partou kamarádů navštívil své milované Skotsko, zastavil se i v Normandii, kde si nenechal ujít odhalení sochy důstojníka Armády Spojených států amerických Richarda Winterse. „Mezitím jsem se snažil relaxovat v Itálii, ale bylo tam takové horko, že jsem si příliš neodpočinul," posteskl si.

Energie a vzpomínky dodávají další sílu

A jelikož je Jiří Klepsa i příznivcem sportu, vydal se na týden do slunného Španělska s jaroměřským florbalovým týmem. „Teď už jsem opět v pracovním nasazení. Energie a vzpomínky mi zůstávají a dodávají mi šťávu jít dál," tvrdí starosta a dodává, že ani na dovolené mobilní telefon nikdy nevypíná, s ohledem na rodinu i práci.

Kladské pomezí pěšky, na kole i autem poznává starosta Teplic nad Metují Milan Brandejs. „Léto trávíme s rodinou doma i na chalupě, je tu krásně a teplo, tak není důvod jezdit daleko do zahraničí," míní Brandejs a ujišťuje, že se skutečně snaží odpočívat. Ačkoliv je telefonicky i na internetu dostupný, řeší opravdu jen to nejnutnější. „Když to není vyloženě hořák, tak to samozřejmě počká," přiznává a stejně jako všichni ostatní starostové nabírá sílu do dalších pracovních povinností, které po dovolené opět nastanou.

Starostové na prázdninách:

•Jan Birke, Náchod:

relaxace v Turecku, procházky a houbaření na Šumavě

•Jiří Klepsa, Jaroměř:

návštěva Skotska, Normandie, Itálie a Španělska

•Ida Jenková, Police nad Met.:

toulky po Policku, péče o rodinu a práce okolo domku, radost z vnoučátek

•Petr Mědílek, Červený Kostelec:

odpočinek a výlety v oblíbeném Chorvatsku, práce na zahradě i se dřevem

•Milan Kotrnec, Broumov:

pomocné práce u syna v Hlavňově, sekání trávy, sušení sena, řezání dříví…

•Eva Mücková, Meziměstí:

odpočinek na Brněnské přehradě s manželem, výlety a koupání s vnoučky

•Petr Hable, Nové Město nad Met.:

domácí dovolená výlety s manželkou, fotbalový tábor se syny

•Hana Nedvědová, Hronov:

dámská jízda s dcerou do Bulharska

•Tomáš Hubka, Česká Skalice:

na chalupě s manželkou a pejskem, u Černého moře s rodinou a pětiletým vnoučkem

•Milan Brandejs, Teplice nad Met.:

odpočinek a výlety s rodinou po Kladském pomezí