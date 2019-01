Starý most přes Labe strhla povodeň. Po roce a půl pokládají nový

Jaroměř /FOTO/ - Novou mostní konstrukci pokládají v těchto dnech přes Labe v centru Jaroměře. Pokud vše půjde hladce, celý most by měl být hotový do 5. února příštího roku.

Vzniká na místě bývalého Komenského mostu z roku 1884, jehož pilíř uprostřed řeky na začátku loňského června rozštěpilo rozvodněné Labe, následně se zřítila jedna z postranních železných lávek a později bylo nutné celou stavbu strhnout. Přemostění v této části města je přitom důležitou spojnicí mezi školou Na Ostrově a okolními čtvrtěmi s hlavním náměstím. Cena nového mostu činí 27,2 milionů korun. Už od léta stavbaři pracují na zajištění nábřežních pilířů a části nábřeží. V architektonické soutěži na nové přemostění zvítězil návrh architekta Mirko Bauma, na němž se podíleli také David Baroš a Vladimír Janata. Ocelová konstrukce má jednoduché řešení, které ocenili architekti i památkáři. Podle autorů připomíná páteř savců.

