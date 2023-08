„Jedná se o největší investiční akci v Heřmánkovicích za poslední tři roky,“ dívá se starostka Jana Králová na armatury nad mostním obloukem, které pak zmizí pod vrstvou betonu. „Dříve se mostky stavěly s ohledem na tehdejší potřeby, ale když koňské a kravské povozy nahradila těžká zemědělská technika, tak už jeho nosnost nesplňovala potřebné podmínky,“ zmínila starostka s tím, že na opravu most čekal několik let. Jeden ze skalních bojovníků proti místní bioplynové stanici nechtěl dát z pozice účastníka stavebního řízení souhlas ke stavebnímu povolení na jeho opravu. Chtěl tak znemožnit provozovateli bioplynové stanice aby ho nemohl využívat. Nakonec ale jeho souhlas obec získala.

Aby nový most nenarušil charakter obce šli v Heřmánkovicích cestou přibližné kopie původního originálu. „Nechtěli jsme nic moderního. Požádali jsme projektanta, aby most splňoval podmínky 21. století, ale zároveň si zachoval původní ráz," zmínila starostka, a dodala, že s demolicí se začalo na konci května a most by měl být dokončen na přelomu září a října. "Podle postupu prací to vypadá, že termín bude dodržen,“ věří Jana Králová. Náklady na postavení mostu jsou zhruba 4,5 milionu korun. „Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo být dražší,“ doufá, že se stavba, na kterou přispěl kraj půldruhým milionem korun, více neprodraží.