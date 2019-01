Jaroměř - Přes 380 tisíc věrných modelů aut už z dílen Centra pracovní rehabilitace v Jaroměři “vyjelo“ do celého světa.

Statisíce modelů aut míří z Jaroměře do celého světa. | Foto: Foto: archiv centra pracovní rehabilitace

Převážně sběratelská autíčka vyrábějí lidé, kteří se v chráněných dílnách učí znovu zapojit do pracovního procesu a vrátit se do života. Výrobu zastřešuje už 13 let firma z Nového Hrádku, která vyrábí hračky i modely aut. „Za ty roky spolupráce už nejde jen o profesní vztahy, ale jsem v tom i srdcem,“ říká ředitel Centra pracovní rehabilitace Michal Vejprava.

Zpočátku se jednalo o různé modely osobních aut značek Škoda, Volvo, a další. Postupem času se výroba začala soustředit na nákladní auta o váze půl až jeden a půl kilogramu v měřítku 1:50.

V Centru pracovní rehabilitace v Jaroměři se nachází lakovna, kde se kompletně lakuje 60 procent dílů všech vyráběných autíček. V dílnách nedaleko jaroměřského nádraží se ale také například sestavují kolové nápravy ke kamionům. Za rok projde rukama zaměstnanců Centra pracovní rehabilitace 25 až 30 tisíc modelů aut. Kompletní výroba každého vozu zabere 2 až 4 týdny. V současné době se vyrábí okolo 50 typů modelů a na výrobě některých náročnějších modelů aut se podílí až deset lidí a každý z nich má na starosti například navlékání gum, montáž kabiny, lakování či lepení různých typů etiket. (reh, pro)