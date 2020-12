Stav kulturní památky Červený most si vyžádal uzavření

Červený most pod Rýzmburským altánem byl na konci minulého týdne kvůli havarijnímu stavu na dlouhou dobu uzavřen. Na základě listopadové prohlídky se zjistilo, že mostní konstrukce je v tak havarijním stavu (degradace dřeva hnilobou a dřevokaznou houbou), že bylo most pro veškerý provoz včetně chodců do doby celkové rekonstrukce mostu uzavřít.

Červený most pod Rýzmburským altánem | Foto: Památkový katalog

Ve čtvrtek 3. prosince byly osazeny pevné zábrany na obou stranách této kulturní památky a upraveno dopravní značení. "Je to velmi špatná zpráva. Dle sdělení vlastníka se teprve připravuje projektová dokumentace a na brzkou dobu nejsou plánovány ani finance na rekonstrukci," mrzí starostu Žernova Libora Mojžíše, že hlavní spojovací stezka pro cyklisty i chodce mezi Babiččiným údolím a Havlovicemi bude na velmi dlouhou dobu uzavřena. Dřevěný věšadlový most z r. 1880 se nachází v severní části Babiččina údolí. Pod názvem Prinz Franz Josef´s Brücke byl postaven v roce 1880 jako spojnice v tzv. Panské cestě náhradou za původní brod. Spodní stavbu mostu tvoří dvě kamenné nábřežní opěry a jeden kamenný pilíř v korytu řeky Úpy. Samotná konstrukce mostu je dřevěná s dvojitým věšadlem, které je zakomponováno do dřevěného zábradlí. Jedná se o hodnotný doklad mostního stavitelství v závěru 19. století.