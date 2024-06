/FOTO/ Výstavba obchvatu Jaroměře na silnici I/33 pokračuje podle harmonogramu. Potvrdilo to Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Královéhradeckého kraje. Do dokončení zbývá už jen několik týdnů.

"Na estakádě aktuálně pracujeme především na římsách a izolaci, a dále probíhají práce mimo jiné na ohumusování," informovalo ŘSD na sociální síti X a ujistilo, že první řidiči se po novém obchvatu projedou už v první polovině září.

Šest a půl kilometru dlouhý a jedenáct a půl metru široký obchvat, jehož stavba začala v září roku 2022, uleví dvanáctitisícové Jaroměři od nadměrné dopravní zátěže a tranzitní dopravu odvede také z Čáslavek, Dolan a Svinišťan. Po současné státní silnici na Náchod projíždí denně zhruba 15 tisíc aut. Ještě před otevřením by chtěl stát obchvat ukázat veřejnosti. Lidé by si ho mohli projít pěšky, nebo projet třeba na kole. „Rádi bychom pozvali veřejnost, aby se na stavbu podívala ještě před otevřením. To chystáme někdy na srpen," uvedl před časem ministr dopravy Martin Kupka.

