„Míříme opravdu k tomu, abychom někdy v průběhu září obchvat zprovoznili. Je to klíčová stavba, aby se ulevilo celé Jaroměři,“ slíbil ve čtvrtek 21. března během prohlídky staveniště ministr dopravy Martin Kupka. „Práce probíhají, jak mají. Myslím si, že na obchvatu Jaroměře by nemělo nastat něco neočekávaného, co by bránilo tomu, aby nejpozději 13. září byla stavba zprovozněna,“ upřesňuje datum otevření generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl. Stavba by šla do předčasného užívání, do konce roku by se pak dodělaly dokončovací práce, jako jsou terénní úpravy, zeleň a úklid staveniště.

Zdroj: Jiří Fremuth

Nyní už je vybetonovaný bezmála půl kilometru dlouhý most, který se v úctyhodné výšce klene nad údolím Labe. „Co je nejdůležitějšího, samozřejmě ta samotná estakáda, která už je dnes prakticky postavená, už se bude zasypávat, budou se dělat římsy, bude se pokládat vozovka. Na zbytku trasy se dělají podkladní vrstvy, po Velikonocích má zhotovitel nastartovat obalovny a postupně se trasa bude pokládat do asfaltu,“ popisuje Radek Mátl další postup prací.